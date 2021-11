Leggerezza, portabilità e connettività avanzata per i primi tablet 2-in-1 della gamma ET8x di Zebra

Oggi lavorare remotamente e in prima linea è diventata una prassi sempre più frequente. L’obiettivo, per le aziende, è quello di garantire agli operatori un’esperienza in movimento paragonabile a quella che avrebbero su un mobile computer, sia che si trovino in un sito produttivo, a bordo di un veicolo o in sede alla propria scrivania.

Ecco allora che sul mercato cresce l’esigenza di schermi sempre più grandi per poter visualizzare contemporaneamente dati aggiuntivi e informazioni critiche ma anche di comunicazioni wireless più potenti in modo da mantenere i dipendenti in contatto con i propri team sempre e comunque.

Il lavoratore cerca la massima flessibilità possibile e la massima durata della batteria per ridurre i suoi tempi di inattività ed essere efficiente durante tutta la giornata, anche quando è in movimento.

In questo scenario Zebra Technologies, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che offrono prestazioni all’avanguardia come vantaggio competitivo, ha esteso la sua gamma ET8x lanciando i nuovi 2-in-1 ET80 e ET85, che coniugano le prestazioni di un notebook con la versatilità e la portabilità di un tablet. I due nuovi modelli offrono inoltre una connettività avanzata che ben si sposa con le esigenze di tutti coloro che devono poter rimanere connessi in ogni ambiente.

Abbiamo parlato con Leonardo Borgini, Regional Product Manager, Enterprise Mobile Computing EMEA di Zebra Technologies (nella foto), per capire quali sono le caratteristiche di questi nuovi device, quali i loro punti di forza e gli elementi che li contraddistinguono rispetto ad analoghe offerte presenti sul mercato.

“I tablet robusti 2-in-1 ET80 e ET85 (serie ET8x) sono i primi device Zebra che supportano le opzioni di connettività Wi-Fi 6E e 5G – spiega Leonardo Borgini. Si tratta di dispositivi sottili e leggeri che possono essere acquistati con una tastiera dotata di una robusta cerniera così da permettere agli operatori in prima linea di sperimentare un’esperienza completa simile a quella di un laptop in movimento, ovunque essi si trovino”.

Quando Zebra ha progettato i nuovi 2-in-1 ET80 e ET85 che tipo di end-user aveva in mente?

“La nuova serie ET8x supporta la banda di frequenza CBRS (Citizens Broadband Radio Service) ed è ideale per chi opera nell’ambito della sicurezza pubblica e per i dipendenti della pubblica amministrazione. Per il settore pubblico sia a livello centrale che locale, i tablet e i 2-in-1 di Zebra permettono operazioni di routing e dispatch communications, funzionalità di reportistica su aspetti quali la cura dei pazienti, e-citation, e monitoraggio del personale. I nuovi dispositivi supportano anche la gestione di fascicoli, il controllo di eventi/infortuni via mobile, la gestione di inventari e delle applicazioni di reporting sugli infortuni.

La serie ET8x migliora anche l’operatività nei comparti produttivi e di field service. Gli operatori addetti al servizio di assistenza sul campo e delle utility possono utilizzare questi dispositivi per la gestione in mobilità degli ordini di lavoro, delle attività di ispezione e di controllo di conformità e delle applicazioni di assistenza da remoto. All’interno del sito di produzione permettono inoltre di migliorare il controllo qualità e le operazioni di magazzino, così come le attività di manutenzione e riparazione”.

Ma perché questi due nuovi prodotti sono così importanti all’interno della strategia di Zebra?

“Si tratta dei primi tablet dell’azienda con una tastiera dotata di cerniera che consente agli utenti un’esperienza simile a quella di un computer mobile, in maniera tale che possano funzionare come laptop o tablet autonomo a seconda dei bisogni del lavoratore. I nuovi device combinano il bisogno di una soluzione mobile flessibile e portatile con prestazioni di fascia alta. Un’altra grande novità sta anche nella capacità di supportare opzioni di connettività Wi-Fi 6E e 5G. Non dimentichiamo inoltre lo schermo da 12 pollici che però non va ad appesantire il prodotto, che con il suo peso inferiore a 1,3 Kg si sposa alla perfezione con le esigenze dei lavoratori che lo utilizzano sul campo o in viaggio per lunghi periodi di tempo. Entrambi i dispositivi sono dotati di processori Intel di 11esima generazione”.

In cosa si differenziano i due modelli ET80 ed ET85?

“L’ET80 è un dispositivo WLAN e dispone di connettività solo Wi-Fi (Wi-Fi 6/6E). L’ET85 è un dispositivo WWAN e dispone di connettività Wi-Fi (Wi-Fi 6/6E) e cellulare 4G o 5G”.

Perché un cliente dovrebbe scegliere un ET80 o ET85 rispetto ai tradizionali notebook attualmente presenti sul mercato?

“A differenza dei notebook tradizionali, i tablet ET80 e ET85 sono dispositivi 2-in-1 con la flessibilità di poter essere utilizzati come tablet o laptop autonomi con una tastiera robusta opzionale. Offrono connettività wireless avanzata in modo che i lavoratori mission-critical possano assicurarsi di essere sempre connessi. La serie ET8x è costruita per resistere ad ambienti difficili ed è altamente portatile, rendendo facile per gli operatori sul campo averli con sé ed utilizzarli ovunque vadano.

Con un peso inferiore a 1,3kg e la robusta tastiera rimovibile opzionale, la nuova serie ET8x offre una modalità di lavoro flessibile e può fungere da computer desktop in ufficio o da workstation mobile (veicolare) in un’auto della polizia, su un camion o su un carrello elevatore. I dispositivi ET80 e l’ET85 garantiscono anche una maggiore durata della batteria rispetto ai modelli precedenti, riducendo il tempo necessario per ricaricare il dispositivo o per passare a dispositivi di back up. Ciò permette di migliorare ulteriormente la produttività e ridurre i tempi di inattività.

Infine, le serie ET8x sono dotate di funzionalità software avanzate per aumentare la produttività”.

In cosa consistono queste funzionalità software?

“L’ET80 e l’ET85 supportano Windows Hello, l’opzione di sicurezza dell’accesso senza password di Microsoft, tramite la fotocamera frontale per il riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali opzionale. Entrambi i dispositivi sono anche i primi tablet Windows 10 di Zebra a supportare un sottoinsieme della suite Mobility DNA di Zebra per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare le comunicazioni e l’esperienza d’uso degli operatori che lavorano da remoto. Questi strumenti includono PowerPrecision Plus, che raccoglie informazioni sullo stato della batteria del dispositivo, e la funzionalità opzionale Workforce Connect Push to Talk che ottimizza le comunicazioni in un’unica piattaforma connessa.

Inoltre, le aziende possono acquistare i servizi di supporto OneCare di Zebra progettati per aiutare gli utenti a massimizzare i tempi di attività dei dispositivi ET80/ET85 e le prestazioni aziendali, garantendo loro di ottenere il massimo dal loro investimento”.

Quando saranno disponibili l’ET80 e l’ET85?

“L’ET80/ET85 di Zebra sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021 e la disponibilità per regione si basa sulle normative nazionali. Attualmente la versione beta dei due device si trova in fase di test presso alcuni clienti ma non possiamo svelare di più”.