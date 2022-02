Lenovo: disponibili i tablet premium con 5G P12 Pro e P11 5G

Nel nuovo contesto ibrido in cui ci stiamo abituando a vivere ogni giorno i tablet sono diventati compagni indispensabili per diverse attività, dal lavoro al tempo libero. Offrono infatti un supporto fondamentale per lo streaming di contenuti di intrattenimento, il casual gaming, la didattica a distanza e la produttività. I dati del rapporto sulla “Digital life degli Italiani”, realizzato da Censis in collaborazione con Lenovo, confermano questi trend e che, nell’Italia post-pandemia, per il 74% degli italiani è ormai abituale l’uso combinato di una pluralità di device – smartphone, pc, laptop, smart tv, console gaming, e appunto tablet.

Inoltre, il 74% degli italiani utilizza almeno due device e il 73% degli utenti vive in famiglie in cui ogni membro si connette con un proprio dispositivo.

In questo scenario Lenovo annuncia l’arrivo in Italia di due i tablet premium: Tab P12 Pro e Tab P11 5G che si distinguono per design di qualità, funzionalità intelligenti, audio e video, e rispondono alle nuove esigenze di utilizzo ibrido.

Lenovo Tab P12 Pro è il primo tablet del brand con schermo di livello cinematografico AMOLED da 12,6” ed è pensato per offrire la migliore esperienza possibile in termini di produttività grazie anche al bundle costituito dalla Precision Pen 3, insieme a un pratico attacco magnetico per la ricarica wireless, e a una tastiera flessibile, sottile e rimovibile (opzionale).

P12 Pro non manca di stupire anche durante la riproduzione di contenuti di intrattenimento grazie a una serie di caratteristiche premium come un display touchscreen S-Stripe RGB per una qualità dell’immagine vivida, formato 16:10 e audio a quattro canali e quattro altoparlanti per bassi più profondi, chiarezza e profondità sonora cinematografica.

In aggiunta il tablet si auto-adatta in modo intelligente per tutte le esigenze, passando dalla frequenza di aggiornamento di 120Hz per il casual gaming a 60Hz per la navigazione web.

Tra le caratteristiche ideate per la nuova realtà ibrida:

· Progettato per il multitasking istantaneo, è un dispositivo leggero, interamente in metallo che pesa circa 1 kg in totale ed è anche ultrasottile, solo 5,63 mm con cornici strette per uno schermo più ampio.

· Il modello 5G offre connettività con banda inferiore a 6 GHz e velocità di download fulminee quando sei in movimento; entrambi i modelli, Wi-Fi o 5G, forniscono una batteria da 10200 mAh con supporto rapid charger da 45 W per un massimo di 17 ore di streaming video1.

· Per una collaborazione illimitata sui dispositivi, Lenovo Tab P12 Pro introduce la nuova soluzione software di connettività wireless chiamata Project Unity. Grazie a questa esperienza è possibile connettere facilmente il proprio tablet con un PC Lenovo Windows 10 o 11, estendendo senza problemi il desktop al tablet per ulteriore spazio di visualizzazione o per eseguire il mirroring.

Inoltre Tab P12 Pro è uno dei pochi dispositivi su cui è possibile installare la prima Developer preview di Android 12L.

Lenovo Tab P11 5G è progettato per essere ultraportatile per il lavoro, il gioco e lo studio nelle nuove modalità ibride.

Si tratta del primo tablet Android consumer di Lenovo con 5G dedicato in grado di fornire connettività al di sotto dei 6 GHz, e che porta il 5G a un nuovo livello di accessibilità. Certificato TÜV per il comfort visivo, il display IPS da 11 pollici del tablet con risoluzione 2K, combinato con il suono stratificato di quattro altoparlanti JBL, sintonizzati con Lenovo Premium Audio offre un’esperienza di intrattenimento totalmente immersiva.

Tra le caratteristiche per la nuova modalità ibrida:

· Lenovo Tab P11 5G è disponibile con il pacchetto tastiera (opzionale) e Lenovo Precision Pen 2 (opzionale) per la produttività on-the-go

· La scheda nano SIM di Lenovo Tab P11 5G consente chat video senza ritardi in tempo reale con accesso a mani libere tramite il sensore della fotocamera frontale e fornisce anche sfocatura dello sfondo per mantenere privato l’ambiente circostante

· Velocità di download elevata anche durante le ore di punta o aree in affollate e riproduzione dei video in streaming ai massimi livelli grazie all’efficiente piattaforma mobile Snapdragon 750G 5G

Lenovo introduce il programma “Affidabilità Garantita” per il mercato italiano

Lenovo ha recentemente introdotto sul mercato italiano il programma Affidabilità Garantita per tutti i prodotti consumer, inclusi i tablet. L’iscrizione al programma consente di ricevere fino a un massimo di 1000 euro di rimborso su PC notebook, desktop, all-in-one e fino a 350 euro di rimborso per tablet e monitor che dovessero sviluppare guasti tecnici dopo 30 giorni e fino a 365 giorni dalla data di acquisto, oltre alla possibilità di far riparare il proprio dispositivo. Grazie al programma Affidabilità Garantita è quindi possibile sia ottenere un rimborso, sia riavere il prodotto riparato; non sono compresi i danni accidentali e i guasti dovuti a incuria o a un utilizzo improprio.

Affidabilità Garantita è disponibile per tutti i prodotti consumer di Lenovo acquistati entro il 30 giugno 2022 attraverso qualsiasi canale; per accedere al programma è necessario registrarsi al link https://lenovopromotions.com/affidabilita/it-IT entro 15 giorni dall’acquisto del prodotto indicando i propri dati anagrafici e il numero di serie del prodotto. Qualora si verificasse un guasto, l’utente può contattare l’assistenza di Lenovo al numero 023 03 100 00 o via web presso https://support.lenovo.com/it/it/ segnalando il guasto che sarà preso in carico dal servizio tecnico. Entro 30 giorni dalla data della riparazione, sarà possibile presentare la richiesta di rimborso.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

· Lenovo Tab P12 Pro con Lenovo Precision Pen 3 è disponibile a partire da 899,00 euro

· Lenovo Tab P12 Pro Keyboard Pack è disponibile a 199,00 euro

· Lenovo Tab P11 5G è disponibile a partire da 599,00 euro

· Lenovo Keyboard P11 Tab è disponibile a 99,00 euro

· Lenovo Precision Pen 2 è disponibile a 59,00 euro

In aggiunta, è possibile richiedere il servizio Lenovo Premier Care che permette di accedere a un’assistenza tecnica di livello elevato che comprende: assistenza disponibile tramite telefono, chat ed email in orario di ufficio, assistenza “come iniziare” e “come fare per”, riparazione rapida in loco, supporto hardware e software, checkup annuale gratuito .