Lo Zero Trust al centro dell’offerta (semplificata) di WatchGuard

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata, annuncia il pacchetto Zero Trust, una soluzione semplificata che rende finalmente lo Zero Trust accessibile alle organizzazioni di qualsiasi dimensione. Per anni, le aziende hanno faticato a integrare strumenti di sicurezza separati per identità, endpoint, accesso e rete, con conseguenti costi elevati, attriti operativi e interruzioni quotidiane. Il pacchetto Zero Trust di WatchGuard risolve questa complessità unificando tutte queste funzionalità in un framework semplice, a validazione continua e distribuito dal cloud.

Il lancio avviene in un contesto in cui gli attaccanti prendono sempre più di mira sia le identità sia gli endpoint. L’ultimo Internet Security Report di WatchGuard evidenzia che il malware evasivo è aumentato del 40% trimestre su trimestre e che il 70% del malware viene ora distribuito tramite canali cifrati, rendendo meno efficaci i controlli tradizionali. Queste tendenze sottolineano la necessità di controlli continui sull’identità, di validazione dei dispositivi e di meccanismi di enforcement a livello di sessione che lavorino insieme, e non come strumenti separati.

Le organizzazioni perseguono lo Zero Trust da oltre un decennio, ma la sua implementazione si è rivelata complessa e spesso dirompente per il business. Basandosi sul recente lancio di FireCloud Total Access, che modernizza l’accesso sicuro attraverso un approccio cloud-delivered, il pacchetto Zero Trust offre un percorso pratico verso lo Zero Trust implementabile senza la complessità e i costi delle soluzioni enterprise legacy.

“Questo è il nostro primo e potente passo verso l’unificazione dello Zero Trust e la modernizzazione della sicurezza di rete”, ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer e Senior Vice President of Product di WatchGuard. “Lo Zero Trust funziona quando gli strumenti lavorano insieme. Il nostro pacchetto Zero Trust unifica protezione delle identità, sicurezza e integrità dei dispositivi, controllo degli accessi e XDR, consentendo ai partner di offrire una sicurezza più solida e servizi scalabili. Nel tempo, la nostra visione Zero Trust si estenderà direttamente allo stack di rete, creando un modello di sicurezza continuo e adattivo.”

Zero Trust semplificato: cosa include il pacchetto

Il pacchetto Zero Trust di WatchGuard riunisce affidabilità dell’identità, integrità dei dispositivi e accesso sicuro in un’unica architettura cloud-delivered, distribuibile con un overhead minimo. Un singolo acquisto fornisce la soluzione Zero Trust completa e un unico agente consente una distribuzione fluida in tutto l’ambiente. I componenti principali includono:

Total Identity Security – MFA adattivo, SSO, risk scoring e monitoraggio delle credenziali nel Dark Web per individuare tempestivamente credenziali esposte

– MFA adattivo, SSO, risk scoring e monitoraggio delle credenziali nel Dark Web per individuare tempestivamente credenziali esposte EPDR (Endpoint Protection, Detection & Response) – Controlli continui dello stato di salute dei dispositivi, prevenzione automatizzata e controllo delle applicazioni Zero Trust

– Controlli continui dello stato di salute dei dispositivi, prevenzione automatizzata e controllo delle applicazioni Zero Trust FireCloud Total Access – FWaaS, SWG e ZTNA erogati dal cloud che sostituiscono le VPN con un accesso rapido e contestuale

Queste soluzioni operano tramite WatchGuard Cloud e ThreatSync XDR, che insieme offrono correlazione unificata, contenimento automatizzato, licensing semplificato, automazione e gestione multi-tenant per l’efficienza degli MSP, il tutto governato da Zero Trust Control Plane a validazione continua.

Un miglioramento chiave della base di sicurezza dell’identità di WatchGuard è il Dark Web Credential Monitoring. Integrata in AuthPoint Total Identity Security, questa funzionalità estende lo Zero Trust alle prime fasi del processo di autenticazione, verificando in modo proattivo la compromissione delle credenziali prima che possano essere sfruttate dagli attaccanti.

“L’architettura di WatchGuard si distingue perché le funzionalità di identità, validazione del dispositivo ed enforcement delle sessioni operano in modo nativo attraverso un unico control plane consolidato”, ha affermato Pete Finalle, Research Manager della practice Security and Trust di IDC. “Questo livello di coesione crea una strategia ‘better together’ che solitamente non è disponibile per i segmenti SMB e MSP, e rappresenta un significativo passo avanti nel rendere lo Zero Trust accessibile a un pubblico più ampio.”

Valore chiaro e immediato per organizzazioni e MSP

Il pacchetto Zero Trust di WatchGuard offre risultati di livello enterprise senza la complessità tipica delle soluzioni enterprise:

Decisioni di accesso accurate e basate sul rischio

Dispositivi rafforzati e mantenuti in uno stato noto e sicuro

Accesso sicuro senza i colli di bottiglia delle VPN

Contenimento più rapido grazie a segnali unificati

Un modello di servizio redditizio e ripetibile per gli MSP

“Unendo protezione dell’identità, validazione dei dispositivi e controllo degli accessi in un unico framework, WatchGuard rende lo Zero Trust un approccio che possiamo implementare rapidamente”, ha dichiarato Felicia King, vCTO/vCISO di QPC Security. “Migliora i risultati di sicurezza che offriamo ai clienti senza aggiungere complessità.”

Il pacchetto Zero Trust sostituisce la precedente offerta Passport e fornisce un percorso moderno e scalabile per far evolvere la maturità Zero Trust con il minimo attrito.