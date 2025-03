MC10: la stazione di ricarica multipla per cordless IP di Snom

Snom Technology, produttore di soluzioni per le telecomunicazioni IP ad uso professionale riconosciuto a livello mondiale, annuncia la dispobilità del caricatore multiplo MC10.

Per la comunicazione interna ed esterna grandi organizzazioni come aeroporti, ospedali, aziende di logistica o stabilimenti industriali si avvalgono sempre più volentieri di telefoni IP cordless specifici, poiché proprio in questi ambienti un’elevata mobilità e reperibilità sono essenziali. I telefoni IP cordless, basati sulla tecnologia radio DECT, rappresentano una soluzione ottimale. Tuttavia, di solito, essi richiedono una presa dedicata per l’alimentazione della rispettiva stazione di ricarica, che a sua volta occupa spazio su banconi, scrivanie o altre superfici d’appoggio. Il caos è inevitabile se la postazione di lavoro non è una scrivania, ma una stazione di passaggio delle consegne del personale che lavora a turni. Un ulteriore problema: i tempi di ricarica tra due turni sono spesso troppo brevi per caricare la batteria in modo affidabile.

Caratteristiche del caricatore Snom MC10

Con il caricatore multiplo MC10, Snom offre da subito una base di ricarica con un unico cavo per la ricarica rapida di un massimo di sei telefoni cordless e batterie aggiuntive in un’unica unità. Gli inserti a scatto individuali e flessibili dello Snom MC10 consentono di utilizzare il caricatore multiplo praticamente per qualsiasi terminale IP cordless DECT del vendor. Un’altra caratteristica saliente: il caricatore offre slot aggiuntivi per batterie di ricambio. In questo modo, una batteria completamente carica è sempre disponibile.

Disposta in modo compatto in due file con tre supporti ciascuna per telefoni e batterie, la stazione di ricarica multipla garantisce un cambio batteria semplice. Grazie alla funzione di ricarica rapida, sia i telefoni cordless che le batterie sono sempre pronti per l’uso in tempi brevi. La disposizione chiara degli alloggiamenti di ricarica facilita l’individuazione e la sostituzione dei dispositivi. Ogni utente trova quindi il proprio telefono, riposto in modo ordinato, in un attimo e non deve né cercare un dispositivo funzionante né preoccuparsi di possibili tempi di inattività, poiché le batterie di ricambio completamente cariche sono sempre pronte.

Dichiarazioni

“Siamo molto lieti di poter offrire una risposta alle numerose richieste dei nostri clienti e partner”, commenta Oliver Wittig, Senior Product Manager di Snom. “La stazione di ricarica multipla Snom MC10 ha un impatto concreto sulla routine quotidiana dei dipendenti che lavorano a turni, definendo nuovi standard in termini di efficienza e flessibilità nella gestione dei telefoni IP cordless”.

Disponibilità

Il nuovo caricatore multiplo Snom MC10 è disponibile da subito presso i rivenditori specializzati.