MSP CyberSec Day 2024: l’evento di riferimento per gli specialisti della sicurezza

Achab, azienda italiana attiva nella distribuzione di software infrastrutturali per le piccole e medie imprese, annuncia il ritorno del MSP CyberSec Day (ISCRIVITI QUI). Questo imperdibile evento avrà luogo il 22 marzo presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente dedicato alla cybersecurity. Offrendo un’opportunità unica, l’MSP CyberSec Day 2024 consentirà di esplorare le strategie e le soluzioni destinate a plasmare il futuro del settore.

Per il secondo anno consecutivo, l’MSP CyberSec Day 2024 si conferma come un’opportunità imperdibile per esplorare tematiche di alta tecnologia legate alla sicurezza. Tra gli argomenti centrali, spiccano il Vulnerability Assessment, il MDR (Managed Detection and Response), strategie di Backup all’avanguardia, Business Continuity e Disaster Recovery. La giornata prevede sessioni di approfondimento, demo tecniche e interventi di massimi esperti del settore.

Ad inaugurare l’agenda dell’l’MSP CyberSec Day 2024 sarà Alessio Urban, Head of Tech Support di Achab, il quale offrirà una panoramica approfondita sullo stato attuale delle minacce informatiche e sottolineerà l’essenzialità di adottare una strategia di sicurezza efficace. A seguire, interverranno illustri ospiti: Peter Bellini, CEO di ConnectSecure, illustrerà il modello Cyber Fitness e la sua praticità come approccio realistico, permettendo agli MSP di fornire cure proattive per la cybersecurity. Rocco Sicilia, Cyber Security Consultant and Researcher, approfondirà l’analisi del modus operandi dei threat actor, delineando chiaramente le sfide e le opportunità nel panorama della sicurezza informatica. Infine, Claudio Tosi, Global Solution Engineering Manager di ThreatDown, illustrerà l’importanza cruciale di affidarsi ai servizi MDR nell’epoca moderna.

Stefano Avanzi, Head of Marketing di Achab, commenta l’evento dichiarando: “L’MSP CyberSec Day rappresenta un’opportunità senza precedenti per gli MSP di accedere a conoscenze di alto livello e soluzioni innovative nel campo della cybersecurity. Siamo entusiasti di offrire un’esperienza unica che arricchirà il bagaglio di competenze dei partecipanti, promuovendo simultaneamente il progresso e la sicurezza del settore.”

I Tech Support Engineer di Achab guideranno sessioni pratiche durante l’MSP CyberSec Day 2024, esplorando soluzioni strategiche fondamentali per il portfolio di un MSP moderno, supportati dai vendor sponsor dell’evento: Axcient, con oltre un decennio di esperienza nel canale IT, offre una suite di soluzioni di backup e restore appositamente pensate e create per la crescita del business degli MSP, ConnectSecure che aiuta i professionisti della sicurezza IT a salvaguardare il patrimonio informativo dei loro clienti grazie ad attività di Vulnerability Assessment, e ThreatDown by Malwarebytes che offre da sempre una suite completa di prodotti dedicati alla sicurezza e alla prevenzione per contrastare anche i malware più pericolosi.

L’MSP CyberSec Day 2024 raggiungerà il suo apice con le sessioni di networking, offrendo agli MSP l’opportunità di connettersi con i propri colleghi del settore. Sarà un’occasione preziosa per assorbire una ricca dose di contenuti, consigli e best practice immediatamente applicabili, al fine di potenziare il proprio business e rafforzare la sicurezza dei propri clienti.

Per ulteriori dettagli e iscrizioni CLICCA QUI.