MSP Day riapproda in riviera romagnola il 10 giugno 2022

250 fornitori di servizi IT in presenza, 100 da remoto e 24 espositori delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato sono attesi il 10 giugno 2022 per la quinta edizione di MSP Day,

l’evento annuale organizzato da Achab e dedicato ai Managed Service Provider italiani, o a chi aspira a diventarlo,

che dopo tre anni torna in presenza al Palazzo dei Congressi di Riccione con grande entusiasmo per

riconfermarsi come punto di riferimento e momento di incontro tra i vendor e gli ITSP dell’intera penisola.

Dopo le ultime due edizioni, che si sono svolte interamente online a causa dello stop imposto dalla Pandemia

Covid-19, MSP Day ritorna in riviera romagnola per una giornata interamente dedicata ai fornitori di servizi IT.

L’obiettivo, come sempre, è quello di educarli ad assumere un approccio al business più imprenditoriale e

consapevole, dando la possibilità di avere accesso alle migliori tecnologie disponibili che consentano di erogare

nuovi servizi o migliorare quelli già esistenti e, contestualmente, anche di assorbire best practice da seguire per

arrivare a offrire ai propri clienti un servizio valido, vantaggioso e di valore tale da spiccare nel mercato di

riferimento.

Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno deciso di abbracciare il modello di business dei Managed Service

Provider e, oggi più che mai, il ruolo di tali fornitori è centrale per il buon funzionamento dei sistemi IT delle PMI

italiane: in un contesto lavorativo complesso, in cui le aziende e i dipendenti non operano più solo e soltanto

all’interno della sede fisica dell’organizzazione, sono richieste competenze e tecnologie specifiche per

permettere alle aziende di lavorare in modo efficiente e in sicurezza. Competenze che solo chi ha fatto dell’IT la

propria professione possiede e tecnologie che è possibile scoprire e approfondire proprio in un evento come

MSP Day.

Ma MSP Day non riguarda solo le tecnologie: l’incontro e lo scambio di opinioni ed esperienze con chi fa il proprio stesso mestiere e con alcuni dei più rappresentativi vendor operanti nel canale è una preziosa occasione di arricchimento La giornata si aprirà il 9 giugno con un aperitivo sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, mentre la giornata del 10 giugno sarà organizzata in sessioni plenarie, tenute da speaker di eccellenza che offriranno contenuti di valore e spunti di riflessione di tipo business agli astanti, e speech presidiati dagli sponsor, che si svolgeranno in sessioni plenarie e parallele, focalizzati sulle tecnologie, le loro caratteristiche e il loro funzionamento. Il tutto sarà condito da numerosi momenti di networking, elemento chiave di un evento in presenza come MSP Day, che vedranno coinvolti i partecipanti, i vendor e gli esperti del settore.

“Il biennio passato è stato molto faticoso per tutti e sotto molti punti di vista, non solo a livello economico. Noi

non ci si siamo voluti fermare nonostante le difficoltà e per quanto è stato possibile siamo stati vicini ai nostri

partner anche se a distanza” – afferma Andrea Veca, CEO di Achab – “per questo abbiamo deciso di proporre le

ultime due edizioni di MSP interamente online, di cui l’ultima è stata premiata all’inizio del 2022 agli Italian

Channel Award 2021 come miglior evento online dedicato ai partner di canale. Oggi, finalmente, possiamo annunciare che torneremo a dare il valore che si meritano gli IT Service Provider italiani dal vivo e, perché no, con un aperitivo in mano!”.

Per questa edizione confermano la loro presenza tra gli sponsor Executive Axcient, Netwrix, ReeVo, ThreatLocker

mentre tra i Business si annoverano, tra gli altri, BlackBerry, ConnectWise, Datto, MailStore, Malwarebytes.

Numerosi anche i Premium confermati tra cui CyberCNS, Data Core Software, Domotz, IT Portal, Kaseya, Ynvolve, Timenet, WatchGuard e Webroot.