Netalia presenta il suo nuovo Partner Program

Netalia, il Public Cloud italiano, presenta il suo Partner Program volto a valorizzare la relazione con i propri partner.

Al centro del piano la volontà di costruire dei percorsi di digitalizzazione a supporto delle aziende italiane. I partner sono un anello fondamentale per Netalia, grazie alla loro capacità di copertura del territorio e al rapporto diretto con i clienti finali. Per supportarli è stato disegnato un programma in grado di definire una relazione costante che metta a loro disposizione servizi e competenze per abilitare nuovi scenari di business.

Con la consapevolezza che questo sia un beneficio per le aziende ma anche per il sistema Paese. Da sempre, infatti, l’azienda considera fondamentale il ruolo del canale non soltanto per la crescita dei rispettivi business, ma soprattutto per la trasformazione digitale e il progresso dell’intero sistema economico italiano.

Il Cloud di Netalia, infatti, apre a nuove opportunità liberando reseller, system integrator, software house, ISV e MSP da oneri di specializzazione su tecnologie e investimenti permettendo a tutti i partner di esprimere il loro vero valore nell’ecosistema ICT. In questo scenario, il Partner Program aziendale è un percorso di affiancamento per massimizzare le capacità e migliorare la relazione con i clienti.

Il programma di canale ruota intorno al concetto di “Ecosistema Inclusivo” in cui le terze parti dell’ICT potranno sfruttare il cloud, modello innovativo di fruizione dell’IT che rappresenta un acceleratore di attività a valore. Sono proprio questi i tratti distintivi che permettono ai partner di distinguersi nel mercato e di creare e accrescere la fidelizzazione sul cliente, anche grazie ad un approccio di vendita meno transazionale, ma sempre più ricorrente.

Da un lato, il partner Program è figlio della strategia del Public Cloud Italiano e delle esigenze specifiche di questo momento storico dove la transizione digitale e i suoi abilitatori sono la leva cruciale della competitività, dall’altro asseconda e anticipa le esigenze che derivano da questa relazione e sinergia sempre più stretta e coordinata.

Il Partner Program, quindi, si focalizza sulla formazione e sul trasferimento di competenze verso i partner, ma nella misura e nella forma necessaria a renderli soggetti specializzati per la vendita e la progettazione di soluzioni. Netalia si propone come consulente di riferimento per un go-to market efficace, che non disperda energie e che sia in grado di adeguarsi ai rapidi cambiamenti della domanda. A completare questo quadro il piano prevede supporto commerciale, incentivi con cashback diretto sul fatturato e certificazioni.