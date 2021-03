La nuova generazione del notebook rugged 2-in-1 detachable di Panasonic offre prestazioni, memoria e spazio d’archiviazione migliorati.

Panasonic annuncia l’ultima generazione del notebook rugged TOUGHBOOK 33, in grado di offrire prestazioni più rapide del 40%, doppia memoria e doppia archiviazione rispetto al modello precedente – ma con un prezzo simile.

Con l’aggiunta del processore di decima generazione Intel Core i5-10310U (con Intel vPro Technology) Quad Core CPU (precedentemente Dual Core), il nuovo TOUGHBOOK 33 incrementa le sue prestazioni del 40%, pur garantendo un’autonomia della batteria di 20 ore grazie alle due batterie gemelle con funzionalità hot swap.

La memoria standard del nuovo notebook TOUGHBOOK 33 è stata raddoppiata da 8GB a 16 GB di RAM (32 GB opzionali). Anche lo storage è stato potenziato a 512 GB (da 256 GB) grazie all’SSD NVMe Opal con crittografia automatica in tempo reale, in grado di liberare capacità di elaborazione e offrire una protezione avanzata dei dati per informazioni sensibili – per settori come quelli dei servizi di emergenza, difesa e forze di sicurezza. Per tutte quelle organizzazioni che richiedono una maggiore protezione dei dati è possibile progettare una Solid State Drive removibile e a rilascio rapido. Tra le altre opzioni disponibili, nuova connettività WiFi (Intel Wireless 6 AX 201) e Bluetooth 5.1, oltre a porte USB Type-CTM con funzionalità di ricarica.

Il notebook TOUGHBOOK 33 è dotato di sistema Windows 10 Pro e di display da 12” 1,200cd/m2 QHD (2160 x 1440 pixel) con proporzioni 3:2 e dual touch capacitivo a 10 dita, visibile anche in presenza di forte luce solare e adatto all’utilizzo con i guanti. È inoltre incluso un pennino IP55, per quei lavoratori che necessitano dei massimi livelli di precisione per scrivere, disegnare o firmare, anche con condizioni metereologiche difficili.

Il design 2-in-1 dell’ultima generazione del notebook detachable di Panasonic è ideale per i lavoratori mobili grazie alla tastiera staccabile, alle 6 modalità di utilizzo e alla gamma completa di porte industriali e opzioni personalizzabili. Testato per resistere alle cadute fino a 150cm e con un rating di protezione IP65 contro polvere e acqua, può resistere a qualsiasi ambiente esterno.

“Al notebook detachable TOUGHBOOK 33 si stanno affidando i lavoratori del settore pubblico e dei servizi sul campo in tutta Europa: viene già impiegato come terminale dati mobile da 35 diversi servizi antincendio nel solo Regno Unito,” afferma Dirk Weigelt, European Product Manager di Panasonic TOUGHBOOK. “I miglioramenti apportati sulla seconda generazione lo rendono un dispositivo a prova di futuro, per un utilizzo prolungato e compatibile con periferiche, dock e supporti esterni. Tutto questo a prezzi incredibilmente competitivi”.