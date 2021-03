L’uso della soluzione per prove elettroniche di avvenuta consegna ZetesChronos, in combinazione con i dispositivi TOUGHBOOK Panasonic, assicura visibilità in tempo reale, garantisce puntualità e completezza delle consegne ed elimina processi manuali soggetti a errori.

Legio Group, holding belga proprietaria di X²O e Overstock, introduce un sistema con prove elettroniche di avvenuta consegna per garantire a clienti e filiali consegne puntuali e precise e un servizio clienti di alta qualità. L’uso della soluzione per prove elettroniche di avvenuta consegna ZetesChronos, in combinazione con i dispositivi TOUGHBOOK Panasonic, assicura visibilità in tempo reale, garantisce puntualità e completezza delle consegne ed elimina processi manuali soggetti a errori. La soluzione è compatibile con qualsiasi dispositivo o sistema operativo, il che riduce l’onere per il reparto IT e garantisce il valore futuro dell’investimento.

Autisti sempre connessi

X²O e Overstock gestiscono 60 negozi di arredamenti per interni ed esterni, accessori e mobili per il bagno, dislocati tra Belgio e Olanda. Ogni giorno, gli autisti effettuano consegne ai negozi e ai clienti finali dal centro di distribuzione di Anversa, in Belgio.

Per semplificare e ottimizzare il processo di consegna, Legio Group ha adottato la soluzione ZetesChronos, con prove elettroniche di avvenuta consegna in tempo reale. La soluzione connette autisti, addetti al back-office e logistica, per offrire visibilità in tempo reale su merci, veicoli e asset riutilizzabili. Con l’app mobile gli autisti ricevono assistenza durante il lavoro e possono contare su una visione chiara delle consegne pianificate. I dispositivi handheld Android TOUGHBOOK Panasonic registrano tutti gli eventi di caricamento, consegna e prelievo. Le informazioni vengono scambiate in tempo reale con il sistema host e il back-office.

La nuova soluzione permette di risparmiare tempo prezioso

Con ZetesChronos, X²O e Overstock possono garantire la consegna perfetta, offrendo ai clienti e ai responsabili dei punti vendita visibilità in tempo reale sullo stato delle spedizioni, con informazioni accurate sull’orario previsto di arrivo e prove visive di avvenuta consegna. La nuova soluzione non solo fa risparmiare a ciascun autista molto tempo ogni giorno, ma aumenta anche la percentuale di consegne completate al primo tentativo, poiché i clienti ricevono un SMS circa 30 minuti prima della consegna, evitando che gli autisti non trovino nessuno all’arrivo: tutto questo permette al gruppo di gestire oltre 100.000 consegne all’anno.

Pieter Desmet, responsabile IT di Legio Group: “Abbiamo scelto Zetes per la loro vasta esperienza nell’implementazione di soluzioni per prove elettroniche di avvenuta consegna in aziende di diversi settori. Siamo molto soddisfatti della consulenza offerta dal team Zetes. Hanno immediatamente compreso le nostre sfide aziendali, trovando la soluzione più adatta a soddisfare le nostre esigenze”.

“Siamo lieti di aver aiutato Legio Group nell’ottimizzare i loro servizi”, afferma Margot Lannoy, Country Manager Benelux di Panasonic Toughbook. “Il TOUGHBOOK N1 con autonomia estesa della batteria si è dimostrato la migliore soluzione per il cliente, permettendo agli autisti di risparmiare fino a 10 minuti al giorno. Il robusto TOUGHBOOK assicura un’eccellente connettività con il back office, una lunga autonomia della batteria e una rapida ricarica del veicolo: tutte caratteristiche che rendono il palmare ideale per operatori mobili”.