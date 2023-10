ONE Network Xperience Roadshow: tre tappe imperdibili

Per i professionisti del canale interessati a rivoluzionare il mondo delle reti e dell’ICT Aikom Technology, in collaborazione con Cambium Networks, ha annunciato ONE Network Xperience Roadshow.

Si tratta di una serie di eventi imperdibili le cui date sono già state fissate:

11 Ottobre a Peschiera Del Garda

19 Ottobre a Roma

23 Novembre a Torino

Tutte promettono di essere appuntamenti di notevole rilevanza per professionisti del canale e per tutti coloro che desiderano rivoluzionare il modo in cui concepiamo e gestiamo le reti.

Evento d’avanguardia per i professionisti delle reti

Il ONE Network Xperience Roadshow è pensato per chi vuole essere all’avanguardia delle tecnologie di rete. Ma anche per chi desidera approfondire l’evoluzione delle infrastrutture digitali e per chi intende abbracciare nuovi paradigmi nell’ambito Wi-Fi e networking. L’ecosistema ONE Network di Cambium Networks, progettato per l’accesso, il backhauling e la sicurezza, sta rivoluzionando la gestione delle reti in Italia e nel mondo. Il tutto portando la gestione dei dati e dei video in un ambiente collaborativo.

Questo evento offre un’occasione unica di esaminare le strategie di migrazione verso una gestione basata su cloud e di mettere alla prova gli strumenti giusti per massimizzare l’efficienza delle reti. Attraverso sessioni interattive e casi di studio reali, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche per affrontare le sfide emergenti nel settore ICT e TLC.

I principali temi affrontati nel ONE Network Xperience Roadshow:

Nuove prospettive nell’ambito Wi-Fi e networking

Distribuzione Multi-Gigabit fra fibra, connettività punto-punto e Wi-Fi

Gestione basata su cloud per reti più efficienti

Sicurezza informatica

Ottimizzazione dei processi e previsione dei costi

Non perdete questa straordinaria opportunità di apprendimento, networking e innovazione nel mondo delle reti e dell’ICT. Unitevi all’evento per ridefinire il futuro delle reti.