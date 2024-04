Panasonic mette a disposizione di clienti e partner un impianto dedicato a test di rete privata 5G

Panasonic Connect Europe inaugura oggi presso il suo Customer Experience Centre (CXC) di Monaco di Baviera una nuova rete privata 5G, creata per aiutare i clienti a fornire connettività senza interruzioni, comunicazioni in tempo reale e maggiore sicurezza per le applicazioni mission-critical nei vari settori industriali.

In collaborazione con i principali fornitori di 5G-as-a-Service (5GaaS), Panasonic è ora in grado di offrire reti 5G private dedicate e completamente personalizzate a bassissima latenza, che garantiscono tempi di risposta più rapidi, miglior trasferimento e comunicazione dei dati e una maggiore efficienza e affidabilità della rete.

La semplicità di installazione, configurazione e manutenzione della rete privata 5G di Panasonic viene presentata nell’innovativo Customer Experience Centre del Panasonic Campus di Monaco, dimostrando velocità di upload e download sicure e superveloci.

Grazie all’installazione all’interno del CXC di due celle, clienti e partner possono eseguire test di trasferimento con applicazioni e dispositivi Panasonic TOUGHBOOK 5GSA a una velocità controllata e sperimentare i vantaggi della maggiore capacità di rete 5G.

I clienti possono anche sperimentare la sicurezza e il controllo migliorati offerti dalle reti private 5G, con protocolli di crittografia avanzati e throughput di dati Uplink e Downlink modificati e ottimizzati per le applicazioni.

Grazie alla proprietà dell’intera rete di accesso, Panasonic ha semplificato la complessità, per i clienti esistenti e nuovi e per i partner commerciali, rendendo possibile accedere a una tecnologia all’avanguardia per migrare alle reti private 5G. In questo modo viene semplificato il rapporto tra hardware, software e connettività e i potenziali clienti dei settori dei trasporti e della logistica, dell’industria manifatturiera e dell’edilizia possono esplorare i vantaggi della connessione di una serie di dispositivi attraverso un’unica rete privata.

I produttori di terze parti e gli sviluppatori di software possono anche testare le applicazioni e i dispositivi 5G in un ambiente reale, potendo ottimizzare le loro applicazioni, se richiesto, con i dispositivi che utilizzano i sistemi operativi Windows, iOS o Android.

Thorsten Lutz, European Solution Architect di Panasonic TOUGHBOOK, spiega: “Molte organizzazioni stanno cercando di sbloccare il potenziale del 5G per migliorare l’efficienza e la connettività, ma nutrono dubbi o sono incerte su come procedere. Grazie alla nostra esperienza nel campo della connettività e ai molteplici dispositivi mobili Panasonic già ottimizzati per il 5G, per noi è un passo successivo naturale offrire reti private 5G sicure e superveloci a clienti e prospect in tutta Europa, dove le reti tradizionali o il 5G pubblico non sono adatti allo scopo“.