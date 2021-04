Panasonic nomina due nuovi distributori per la propria gamma di dispositivi handheld rugged, dedicati a Europa continentale, Regno Unito e Irlanda. Jarltech, tra i maggiori distributori europei specializzati nei dispositivi mobili rugged, fornirà a rivenditori e system integrator di oltre 30 Paesi in Europa anche i device handheld TOUGHBOOK con sistema operativo Windows e Android, oltre a tablet e notebook rugged.

Panasonic estende inoltre il proprio rapporto con CI Distribution, specialista dei device rugged. Tra i più esperti distributori di computer rugged nel Regno Unito e Irlanda, CI Distribution supporterà più di 600 rivenditori fornendo i device rugged Panasonic TOUGHBOOK tra cui dispositivi handheld, tablet e notebook.

“Panasonic ha una reputazione impareggiabile nella realizzazione di device ergonomici e resilienti,” afferma Axel Schmidt, Sales Director di Jarltech. “L’ingresso nel nostro portafoglio della gamma di palmari rugged con sistema operativo Windows e Android, in continua crescita, è una preziosa aggiunta che consentirà ai nostri rivenditori e system integrator di offrire ai propri clienti un range completo di soluzioni rugged”.

“Panasonic è da tempo leader nel mercato di notebook e tablet rugged, per cui siamo impazienti di contribuire alla crescita della quota di mercato dei palmari rugged,” commenta Jon Atherton, Sales and Marketing Director di CI Distribution. “La nostra conoscenza specializzata del mercato rugged, unita alla gamma di device Panasonic, completa di soluzioni e accessori rugged, darà vita a una potente partnership”.

Sottili, leggeri e con un design ergonomico a favore della produttività, i dispositivi Panasonic leader nel mercato sono concepiti per resistere alle sfide lavorative più estreme. I dispositivi handheld rugged riducono il bisogno di utilizzare più device durante il lavoro, combinando le capacità di un tablet handheld, di uno smartphone e di un lettore di codici a barre – il tutto in misura tascabile e fully rugged. Sono quindi i dispositivi ideali per i lavoratori mobili dei settori della logistica, produzione, retail e servizi di emergenza.