Per tenersi al passo con l’ambiente di lavoro frenetico di oggi, i professionisti hanno bisogno di gestire efficacemente le attività quotidiane – e un monitor funzionale può svolgere un ruolo cruciale. Per soddisfare le esigenze di professionisti come consulenti finanziari, grafici, architetti, programmatori e qualsiasi altro utente che sente il bisogno di più spazio sullo schermo, e per permettere di avere una visione migliore su tutte le applicazioni, è arrivato il nuovo display 32:9 49″ (48.8″ / 124 cm diag.) Philips 498P9Z. Questo monitor pluripremiato è dotato di un pannello curvo VA affidabile e di alta qualità, una frequenza di aggiornamento di 165Hz e la sincronizzazione adattiva per una visione confortevole per tutto il giorno, sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Espandi i tuoi orizzonti

Questo schermo 32:9 SuperWide 49″, con la sua risoluzione 5120 x 1440, è progettato per sostituire le configurazioni multischermo per una visione veramente ampia. È come avere due schermi QuadHD da 27″16:9 affiancati. Qualsiasi professionista sarà stupito dallo stato reale del display extra passando a un monitor da 49″: i fogli di calcolo diventano completamente visibili, mentre i videomaker e i programmatori possono tenere d’occhio le anteprime e le timeline nello stesso momento. La curvatura 1800r dello schermo assicura un’esperienza più coinvolgente e confortevole, rispecchiando il campo visivo naturale e riducendo riflessi e distorsioni. Architetti, grafici, video maker, programmatori e coloro che lavorano in campo finanziario hanno tutti bisogno di uno spazio che permetta a più app di funzionare simultaneamente, supportando la loro creatività e migliorando la produttività – ma questo schermo è certamente in grado di sorprendere qualsiasi tipo di utente.

Le immagini di alto livello sono piacevoli alla vista

Il DisplayHDR 400, certificato VESA, offre un significativo miglioramento rispetto ai normali display SDR, garantendo luminosità, contrasto e colori sorprendenti. La sua tavolozza arricchita di nuovi colori vividi è piacevole da vedere, mentre la frequenza di aggiornamento di 165Hz e la tecnologia Adaptive-Sync offrono un’azione fluida, senza soluzione di continuità. Qualsiasi media visualizzato sullo schermo è ottimizzato alla sua miglior resa, inoltre il monitor può anche supportare facilmente sessioni di gioco occasionali.

Progettato per i professionisti e per coloro che lo utilizzano di frequente, la visualizzazione è piacevole agli occhi. Con l’antiriflesso e il basso riflesso del monitor, le immagini sono cristalline con colori puri e una chiarezza eccellente. Le tecnologie eye care come FlickerFree, la modalità EasyRead e la modalità LowBlue lavorano insieme per un’esperienza visiva più confortevole, filtrando le emissioni dannose di luce blu e riducendo lo sfarfallio.

Progettato per il multi-tasking

Uno spazio visivo così ampio è ideale per il multitasking. Il rapporto e le dimensioni del display permettono agli utenti di aprire più applicazioni e documenti contemporaneamente, senza doversi destreggiare tra i vari file aperti: chat, e-mail, video e schede tecniche trovano tutti spazio sul monitor da 49″. Ma per le configurazioni più estreme e il multitasking, sono presenti anche la tecnologia MultiView e uno switch KVM integrato. MultiView permette la doppia connessione visualizzazione, in modo che gli utenti possano lavorare con più dispositivi, ad esempio utilizzando un PC e un notebook contemporaneamente, mentre con lo switch KVM integrato MultiClient, gli utenti saranno in grado di controllare due PC separati con un unico sistema di monitor-tastiera-mouse, passando facilmente da una sorgente all’altra. Per garantire un utilizzo comodo e facile, questo modello presenta opzioni di connettività ampie e complete, con una gestione intelligente dei cavi per mantenere le aree di lavoro pulite e organizzate. Le aziende possono trarre vantaggio dall’utilizzo di uno schermo così grande con caratteristiche simili a quelle pensate per postazioni di lavoro pianificate per la collaborazione, dotando i lavoratori di uno schermo unico ma sufficientemente grande.

Philips 498P9Z sarà disponibile da agosto 2021 al MSRP di 1149 euro.