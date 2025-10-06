PNY rafforza la sua offerta di IA e la sua expertise

PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di archiviazione per i mercati dell’intelligenza artificiale, dell’HPC, dei data center e della visualizzazione professionale, annuncia la propria partecipazione all’edizione 2025 del GITEX. L’azienda vi celebrerà un doppio anniversario: 40 anni di innovazione e 10 anni di presenza a Dubai con il suo ufficio regionale.

Presente allo stand H5-30 della Hall 5, PNY presenterà l’intero ecosistema dedicato all’intelligenza artificiale, che spazia dalle schede grafiche consumer più avanzate alle soluzioni complete per l’implementazione di data center:

Esclusive per il grande pubblico : sarà presentata la nuova GeForce RTX 5050 , che si è recentemente aggiunta alla gamma RTX serie 50, insieme a tutte le schede grafiche di ultima generazione PNY: RTX 5060, RTX 5060Ti, RTX 5070, RTX 5080 e RTX 5090 . L’edizione esclusiva Chrome sarà inoltre visibile presso lo stand.

: sarà presentata la nuova , che si è recentemente aggiunta alla gamma RTX serie 50, insieme a tutte le schede grafiche di ultima generazione PNY: . L’edizione esclusiva sarà inoltre visibile presso lo stand. Le soluzioni professionali tramite la PNY AI Factory : particolare attenzione sarà dedicata all’offerta per data center, con la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e la NVIDIA DGX Spark. Per la parte dedicata alla visualizzazione, sarà possibile scoprire presso lo stand le più recenti schede grafiche Blackwell NVIDIA RTX PRO 6000 Workstation Edition e RTX PRO 4500.

: particolare attenzione sarà dedicata all’offerta per data center, con la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e la NVIDIA DGX Spark. Per la parte dedicata alla visualizzazione, sarà possibile scoprire presso lo stand le più recenti schede grafiche Blackwell NVIDIA RTX PRO 6000 Workstation Edition e RTX PRO 4500. Dimostrazioni inedite : la sezione software sarà messa in risalto attraverso applicazioni di IA presentate direttamente allo stand. Il partner Akila mostrerà una demo della propria piattaforma, insieme all’applicazione NVIDIA Omniverse.

: la sezione software sarà messa in risalto attraverso applicazioni di IA presentate direttamente allo stand. Il partner Akila mostrerà una demo della propria piattaforma, insieme all’applicazione NVIDIA Omniverse. Partnership locali: Infiniarc esporrà la propria AI Workstation presso lo stand, mentre Omnix presenterà il suo PC IA. Attori di primo piano in Medio Oriente, questi partner svolgono un ruolo chiave nello sviluppo delle soluzioni PNY nella regione.

Questa nuova edizione di GITEX segnerà i 10 anni dall’apertura dell’ufficio PNY a Dubai. Con la sua AI Factory, PNY offre oggi una gamma completa di soluzioni di intelligenza artificiale per data center, che consentono ai clienti del Medio Oriente di far evolvere i propri progetti con la massima fiducia, garantendo al tempo stesso prestazioni, efficienza e conformità.