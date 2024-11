PrimeLink C9200: le stampanti di produzione a colori di Xerox

Xerox annuncia la nuova serie di stampanti a colori Xerox PrimeLink C9200. Questa soluzione entry-level per la stampa di produzione combina le funzionalità di fascia alta di Xerox con un design compatto e flussi di lavoro automatizzati, permettendo a clienti e fornitori di servizi di stampa di produrre output di alta qualità, ottimizzando tempi e costi e riducendo al contempo l’impatto ambientale grazie a una gestione efficiente delle risorse.

La serie Xerox PrimeLink C9200, che comprende le stampanti C9265, C9275 e C9281, include funzionalità avanzate che offrono maggiore flessibilità e personalizzazione, adattandosi alle esigenze degli ambienti di produzione e degli uffici. Con una nuova formulazione di toner, simile a quella della Xerox Iridesse Production Press, e un sistema di imaging completamente riprogettato, queste stampanti garantiscono dettagli di precisione, transizioni cromatiche fluide e un’accuratezza eccezionale del colore, con una velocità fino a 81 pagine al minuto. I cataloghi dei supporti personalizzati consentono impostazioni ottimali per un’ampia gamma di formati e grammature, inclusi buste piccole, copertine di libri, banner e calendari. Abbinata a funzioni di alimentazione e finitura di classe produttiva, la nuova serie offre versatilità e sostenibilità, riducendo gli sprechi di materiali grazie all’automazione avanzata.

Caratteristiche di Xerox PrimeLink C9200

La serie PrimeLink C9200 supporta una selezione di server di stampa Xerox e Fiery, e si integra nell’ecosistema di stampa di produzione end-to-end di Xerox, che include strumenti per la sostenibilità e la riduzione degli sprechi:

Analisi e automazione del flusso di lavoro : Il software Xerox FreeFlow Vision e FreeFlow Core migliorano l’efficienza dei processi riducendo l’uso di risorse, mentre FreeFlow Vision Connect monitora le attività in tempo reale, ottimizzando l’impiego dei materiali e minimizzando le emissioni e gli sprechi.

: Il software e migliorano l’efficienza dei processi riducendo l’uso di risorse, mentre monitora le attività in tempo reale, ottimizzando l’impiego dei materiali e minimizzando le emissioni e gli sprechi. Gestione delle comunicazioni omnicanale con i clienti : La tecnologia XMPie consente la personalizzazione avanzata su più canali e automatizza i processi, contribuendo a limitare l’uso eccessivo di carta e materiali.

: La tecnologia consente la personalizzazione avanzata su più canali e automatizza i processi, contribuendo a limitare l’uso eccessivo di carta e materiali. Funzionalità di assistente intelligente: L’IA predittiva ottimizza i flussi di stampa e multifunzione, permettendo una gestione più sostenibile delle risorse in fase di produzione.

Le stampanti PrimeLink C9200 sono dotate di un touchscreen da dieci pollici che semplifica le operazioni di stampa, scansione e copia, e offre accesso diretto alle app cloud e di produttività della piattaforma Xerox ConnectKey. Integrando le app e i servizi cloud, ConnectKey offre una intuitiva esperienza utente, connettività mobile e cloud, totale sicurezza e accesso immediato a servizi a valore aggiunto. Per maggiori informazioni visitate la nostra App Gallery.

Disponibilità

La nuova serie di stampanti Xerox PrimeLink C9200 sarà disponibile a partire da novembre 2024.

Dichiarazioni

Stefano Torsello, Production Marketing Manager Italia di Xerox, commenta così la nuova sere di stampanti PrimeLink C9200: “I nostri clienti cercano qualità, versatilità e convenienza nella stampa di produzione leggera. Queste nuove soluzioni a colori sono state progettate per aiutarli a fronteggiare un mercato in evoluzione e massimizzare il ritorno sugli investimenti. In un contesto competitivo come quello odierno, le aziende necessitano di soluzioni di stampa complete e sostenibili: i nostri nuovi modelli rispondono a questa esigenza”.