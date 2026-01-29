Print4All diventa biennale e cambia veste

Per Print4All inizia una nuova era: la manifestazione di riferimento per il printing e il converting, organizzata da Fiera Milano e promossa da ACIMGA e ARGI, dedicata a macchine, tecnologie e materiali, è infatti diventata una biennale e, dopo i buoni risultati dell’edizione 2025 – che ha visto la presenza di 269 espositori e oltre 20.297 operatori in visita da 68 Paesi – dà l’appuntamento agli operatori professionali dal 25 al 28 maggio 2027 a Fiera Milano.

La nuova collocazione temporale è stata decisa per rispondere in modo efficace e strategico all’evoluzione del calendario internazionale degli eventi per l’industria della stampa e conferma la volontà di Print4All di continuare a offrire al mercato un appuntamento sempre in linea con le esigenze del settore e dei suoi protagonisti.

Print4All punta così a confermarsi hub di riferimento e confronto per l’intera filiera del printing e del converting e strumento per accompagnare aziende e professionisti verso nuove opportunità di sviluppo a livello globale, in un momento economico complesso nel quale il mercato italiano dimostra di tenere, nonostante la difficile situazione geopolitica internazionale e le politiche tariffarie USA, primo paese di destinazione per le esportazioni italiane anche nel 2025. L’anno appena trascorso ha confermato, infatti, l’Italia come terzo esportatore globale delle macchine per la stampa e il converting, con una quota di mercato del 10% (fonte: ACIMGA).

Anche in un’epoca dominata dal digitale, la stampa continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione. È da questo presupposto che Print4All si muove per promuovere il mercato e il suo costante progresso. Le tecniche di lavorazione dei materiali e la stampa su qualunque tipo di supporto hanno un valore unico e insostituibile: creano unicità, sviluppano una connessione concreta e duratura tra le persone. Un packaging, una etichetta, una rivista, un manifesto o una brochure non sono semplici supporti informativi, ma strumenti capaci di trasmettere valori, cultura ed emozioni attraverso il contatto fisico, la qualità dei materiali, le tecniche di nobilitazione e

l’attenzione al dettaglio. Dalla carta stampata che accompagna un evento culturale, al biglietto d’invito che celebra un momento speciale, fino alle etichette e ai materiali di comunicazione che raccontano l’identità di un brand, la stampa e il converting hanno un ruolo fondamentale nel dare forma alle idee, rendendole tangibili e condivisibili, e rafforzando il legame tra chi comunica e chi riceve il messaggio.

Print4All 2027 ribadisce inoltre il proprio ruolo di aggregatore della filiera del cartone ondulato, dando spazio sia alle tecnologie di produzione e di movimentazione, sia alle tecnologie tradizionali e digitali di stampa, con Corrugated Experience.

IL NUOVO VISUAL DI PRINT4ALL:

LA PERSONA AL CENTRO DELLA GALASSIA DEL PRINTING

Per raccontare al meglio lo spirito che anima il nuovo corso di Print4All e interpretare con originalità l’evoluzione in corso nel mondo della stampa e del converting – sempre più vicina alle esigenze del pubblico a cui sono diretti prodotti stampati e imballaggi e capace di trasmettere non soltanto messaggi e informazioni, ma anche sensazioni ed emozioni – è stato realizzato un nuovo visual, colorato, composito e di sicuro impatto.

Ideata e realizzata da Advision, l’immagine che rappresenterà Print4All 2027 racconta le infinite espressioni possibili del prodotto stampato. La stampa non è solo supporto, ma linguaggio, materia, colore, emozione. Le tante dimensioni del printing e del converting si concretizzano nell’immagine in un’esplosione di elementi che circondano ognuno di noi, ci avvolgono e tingono di varietà la nostra vita. Texture, carte, inchiostri, caratteri, pattern, materiali e colori si mescolano creando una composizione vibrante, stratificata e immersiva.

Il claim rafforza i valori della relazione e della comunicazione efficace che animano e ispirano le tante anime della stampa: “PRINT FOR ALL WHO HAVE SOMETHING TO SAY”. Quasi un “manifesto” rivolto al mercato, posiziona Print4All come la fiera per chiunque abbia un messaggio da veicolare, affermando che le tecnologie per la lavorazione dei materiali e per la stampa sono strumenti strategici, potenti e versatili a servizio di tutti i mercati che hanno bisogno di comunicare.

PER CHI NON SA ASPETTARE: APPUNTAMENTO CON LA PRINT4ALL CONFERENCE A LUGLIO 2026

In attesa della prossima edizione di Print4All, l’innovazione della stampa si racconterà ancora una volta durante un incontro che rappresenta, ormai, una vera e propria tradizione per la community italiana del printing e del converting: l’1 e il 2 luglio, nel Centro Congressi Ville Ponti di Varese, si terrà, infatti, la nuova edizione della Print4All Conference, l’appuntamento organizzato da Argi e Acimga che permetterà all’intera community del printing di incontrarsi, confrontarsi e fare il punto sul mercato.

In un contesto dove automazione, intelligenza artificiale e robotica stanno ridefinendo i confini tra competenze umane e capacità tecnologiche, la Print4All Conference vuole guardare all’equilibrio del nuovo paradigma industriale, dove la vera sfida non è solo portare innovazione, ma armonizzare persone, macchine e dati per un comparto del printing e del converting sempre più intelligente e sostenibile.

L’edizione 2026 si focalizzerà sul binomio Human+Machine e Human+Life, creando un dialogo continuo tra tecnologia e umanità, tra industria e vita quotidiana. Ancora una volta, indagini di mercato, esperienze dei professionisti, best practice aziendali e innovazioni tecnologiche applicate alle concrete esigenze dei brand owner diventeranno occasione per riflettere, crescere e scoprire come sta cambiando il mercato e quali sono le sfide che lo attendono.