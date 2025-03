Il mercato del printing verso la ripresa

Il Centro Studi ASSOIT ha presentato oggi la sua analisi annuale sull’andamento del mercato delle soluzioni di stampa, digitalizzazione e gestione documentale in Italia, evidenziando una contrazione nel 2024 rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le previsioni per il 2025 e il 2026 indicano una ripresa, con il settore Office & Consumer che si prevede tornare a un valore di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Un dato che conferma la resilienza del mercato e le sue prospettive di crescita a lungo termine.

Le nuove tendenze del settore

L’evoluzione delle soluzioni digitali ha avuto un impatto significativo sul mercato, consentendo una gestione documentale sempre più dematerializzata. La documentazione legale e contrattualistica, tradizionalmente cartacea, è oggi sempre più gestibile in formato digitale, portando a una riduzione dei volumi di stampa. Tuttavia, il calo della cosiddetta “stampa obbligatoria” è compensato da una crescente richiesta di stampe di alta qualità, soprattutto per esigenze di comunicazione e marketing. Un altro trend in crescita è l’aumento dell’utilizzo di materiali di consumo originali, un segnale positivo che riflette la maggiore attenzione alla qualità ed alla sostenibilità ambientale.

“Il mercato del printing in Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento alle sfide economiche”, ha dichiarato Marcello Acquaviva, Presidente di ASSOIT. “Nonostante la flessione temporanea, siamo fiduciosi che il settore tornerà a crescere nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR e alle agevolazioni fiscali per la transizione digitale e green.”

Fattori economici e dinamiche di mercato

Secondo il Centro Studi ASSOIT, la flessione del mercato printing nel 2024 è stata influenzata dal rallentamento del PIL italiano, che ha registrato la crescita più bassa degli ultimi dieci anni (escludendo il 2020, anno della pandemia). Le politiche di razionalizzazione della spesa pubblica hanno inciso sugli investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, rallentando la domanda di soluzioni di stampa e gestione documentale. Inoltre, lo slittamento dei piani del PNRR e delle agevolazioni fiscali legate alla Transizione Digitale e Green ha contribuito a una temporanea stagnazione del settore. Sono le PMI e i grandi utenti ad avere un ruolo importante in questo mercato, con un peso del 71,5%.

Dinamiche di prodotto e opportunità per il canale

Gli ultimi anni hanno registrato un picco nelle vendite di tecnologia, accompagnato in alcuni casi da situazioni di shortage di prodotto, a cui è seguito un periodo di fisiologico assestamento del mercato. La diminuzione delle vendite di dispositivi hardware era quindi prevedibile, soprattutto nel mercato home & consumer dove si era precedentemente registrata una accelerazione dell’aggiornamento del parco macchine. Il segmento Service & Solution ha invece mantenuto una stabilità significativa rispetto al 2023, con una crescita costante rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda i materiali di consumo, la contrazione registrata riflette una razionalizzazione delle spese, in particolare nel settore pubblico. Tuttavia, emerge una tendenza positiva: la domanda di materiali di consumo originali è in costante crescita, confermando una maggiore consapevolezza da parte dei clienti sull’importanza della qualità e della sostenibilità. Questo aspetto rappresenta una leva strategica per i rivenditori autorizzati e gli operatori del canale distributivo.

La Mappa degli Intenti Strategici di ASSOIT

ASSOIT presenta oggi anche l’aggiornamento della Mappa degli Intenti Strategici, uno strumento essenziale per analizzare le tendenze di mercato e comprendere le esigenze degli utenti. Le soluzioni sviluppate dalle aziende associate ad ASSOIT sono focalizzate sui documenti, ben consapevoli che la loro gestione è fondamentale per le persone. Sono proprio le persone, gli utenti, i clienti, al centro del lavoro e delle strategie dei produttori di soluzioni di acquisizione e stampa.

I principali elementi chiave emersi nella mappa:

Le informazioni: l’accessibilità alle informazioni è sempre più fondamentale per gli utenti che devono collaborare attuando nuove modalità di lavoro.

La sostenibilità: le aziende si orientano sempre più verso un’economia circolare, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. La sostenibilità è un tema strategico per ASSOIT e i suoi associati. Dalla gestione responsabile del ciclo di vita dei dispositivi di stampa alla promozione di pratiche di economia circolare, il settore sta evolvendo, da diverso tempo, in ottica green.

I processi aziendali: le aziende devono adottare soluzioni di gestione documentale e stampa che garantiscano sicurezza informatica, protezione della privacy e una transizione verso la dematerializzazione. Le tecnologie più avanzate, come l’intelligenza artificiale per l’analisi dei documenti, la manutenzione predittiva dei dispositivi o per la loro sicurezza, oltre al cloud printing ed Internet of Things (IoT) sono tutti strumenti chiave per ottimizzare questi processi, garantendo al contempo conformità normativa e maggiore efficienza operativa.

La gestione documentale: un punto cardine per l’innovazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende private. La digitalizzazione dei documenti e la loro gestione efficiente sono essenziali per garantire trasparenza, sicurezza e accessibilità. Queste soluzioni non solo ottimizzano i processi interni, ma offrono anche una serie di benefici tangibili alla Pubblica Amministrazione, ai cittadini e alle aziende private.

Un impegno per il futuro

Questi elementi rappresentano i temi che saranno approfonditi nelle future ricerche di ASSOIT, mettendo a frutto la collaborazione dei 13 produttori di sistemi di stampa e di gestione documentale operanti sul mercato italiano, le ricerche avranno l’obiettivo di analizzare problematiche e buone pratiche d’uso di sistemi di stampa e documenti lungo il loro intero ciclo di vita.

“ASSOIT continuerà a lavorare con i propri stakeholder per favorire la digitalizzazione e promuovere soluzioni innovative e sostenibili. L’obiettivo è rispondere alle nuove esigenze del mercato, integrando tecnologie come il Cloud, Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale. Questi strumenti permetteranno di ottimizzare i processi aziendali e sviluppare nuovi servizi a beneficio di imprese e consumatori”, ha concluso Marcello Acquaviva.