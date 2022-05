Qualys spinge sul Partner Program

Convinta del ruolo fondamentale ricoperto dai partner, Qualys. ha annunciato il lancio di un Partner Program di canale e di integrazione potenziato.

A ribadirne le motivazioni fin dalle prime battute in una nota ufficiale è Suzanne Swanson, Senior Vice President Global Partners, Qualys, secondo la quale: «I partner sono fondamentali per la nostra strategia di crescita globale, e il nostro programma migliorato premierà il loro impegno e proteggerà gli investimenti, promuovendo anche l’impegno di Qualys in programmi e persone. Al cuore del progetto l’intenzione di Qualys di potenziare i partner mettendo a loro disposizione la nostra rinomata Cloud Platform e più di 20 app per l’IT, la sicurezza e la conformità, accompagnate dal miglior supporto possibile, dagli strumenti e dalle risorse per aiutare ad espandere il business congiunto».

Non a caso, Qualys è da tempo impegnata nella creazione e distribuzione di integrazioni significative con i partner tecnologici in tutto l’ecosistema per ridurre i rischi informatici e accelerare il percorso verso la sicurezza continua per le imprese moderne. Il programma è stato progettato in modo unico per promuovere una stretta collaborazione e consentire ai partner di realizzare un valore significativo quando si sfrutta la potenza della Qualys Cloud Platform.

Il Qualys Partner Program:

Arricchisce i programmi strutturati di benefici e protezione per i partner che si avvalgono di nuove opportunità.

Offre certificazioni tecniche e possibilità di fornire valore attraverso servizi professionali e di consulenza.

Lavora con una varietà di tipi di partner per consentire l’accesso a un ampio insieme di aziende e segmenti di mercato. Qualys accoglie MSSP, MSP, VAR, partner e vendor distributivi in tutto lo spazio della cybersecurity.

Concede l’accesso alla Qualys Cloud Platform che fornisce una visibilità continua nel panorama delle minacce in continua espansione di oggi.

Come concluso da John Ayers, Vice Presidente di rilevamento avanzato e risposta di Optiv: «Abbiamo raggiunto la nostra reputazione di consulente informatico end-to-end e leader nelle soluzioni con il supporto dei partner che si fidano di noi per implementare e gestire soluzioni appositamente costruite per identificare, rispondere e mitigare le minacce informatiche. Non vediamo l’ora di gestire e ridurre il rischio dei nostri clienti con tutta la potenza del nuovo Partner Program e della piattaforma cloud di Qualys».