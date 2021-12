Rosenberger OSI: celebrati i 30 anni dell’azienda, tra innovazione e prospettive future

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, ha celebrato nel 2021 il suo trentesimo anniversario. Dalla fondazione avvenuta nel 1991, Rosenberger OSI si è evoluta da azienda di assemblaggio presente solo in Germania a fornitore globale di soluzioni integrate in tutt’Europa e in USA.

«Ascoltiamo attentamente il cliente. – afferma Thomas Schmidt, AD dell’azienda – Questa è una delle caratteristiche più importanti di tutti noi. Conoscere i punti dolenti, sapere dove sono i problemi, ci permette di trovare le soluzioni adeguate. E’ una formula molto semplice per il successo ed esprime ciò che alcuni chiamano Customer Centricity. Da un punto di vista strategico, il nostro modello di business ci rende un partner forte nel mercato globale. Inoltre i nostri collaboratori in Europa e negli Stati Uniti fanno la differenza: sul lavoro cerchiamo di divertirci; il dinamismo e l’efficienza del nostro lavoro di squadra sono la base per essere percepiti come veri esperti di cablaggio e servizi».

Tra gli elementi più innovativi che Rosenberger OSI ha portato sul mercato nelle tre decadi non si può dimenticare il trunk a 144 fibre inventato proprio nel 1991, o la soluzione PreCONNECT PURE con la sua insensibilità alla contaminazione nei data center. Ma non sono le uniche soluzioni per cui Rosenberger OSI è conosciuta: l’azienda in questi anni è stata pluripremiata per le soluzioni innovative, in ultimo in gennaio 2021 con il “Digital Innovation Leader”.

«Una decisione innovativa adottata già cinque anni fa è stata quella di liberarsi dalla vecchia e rigida struttura organizzativa. Il vero campanello d’allarme in quel momento venne dai nostri clienti, che ci dissero: “Siete lenti come i vostri concorrenti”. – racconta Thomas Schmidt – Improvvisamente ci siamo resi conto che era vero e che non eravamo più diversi dagli altri. Soffrivamo di tempi di consegna più lunghi, le decisioni venivano ritardate e lo sviluppo di nuovi prodotti richiedeva un’eternità. In altre parole, avevamo perso i nostri elementi differenzianti di successo. Dopo un lungo periodo di analisi e riflessione, abbiamo deciso di reinventarci concentrandoci su velocità, flessibilità e innovazione. Nel 2018 abbiamo completato la nostra trasformazione verso un’organizzazione di processo senza gerarchie classiche e strutture rigide. Oggi abbiamo un’organizzazione moderna, con persone entusiaste che lavorano insieme in team con libertà decisionale e tutti ci impegniamo per far crescere l’azienda».

Il biennio 2020/21 è stato il periodo di maggiore crescita nella storia dell’azienda, che ha raggiunto un incremento di fatturato del 40%. Questo aumento è in parte dovuto al mercato dei data center in Europa e alle vendite di servizi di telecomunicazioni in Nord America, in parte dovuto alla pandemia che ha accelerato la digitalizzazione di tutte le reti critiche. Smart working, DAD, shopping da casa… tutte queste applicazioni hanno richiesto un’infrastruttura IT stabile e adeguata che è il core business di Rosenberger OSI.

Il 2021 ha segnato il completamento della linea di prodotti LAN con soluzioni end-to-end in rame e fibra efficienti. Grazie anche a questo sviluppo l’azienda ha potuto allargare la sua sfera di azione e ha vinto i primi bandi per progetti di digitalizzazione delle scuole.

«La nostra convinzione: la digitalizzazione è un must, altrimenti scomparirai dal mercato. Con il know-how dei nostri dipendenti comprendiamo il flusso di informazioni e la gestione dei dati. Collegando le competenze individuali con le nuove soluzioni digitali nascono nuove opportunità che riconosciamo, implementiamo, utilizziamo e sviluppiamo costantemente. La digitalizzazione non influenza solo il modo in cui gestiamo i dati, ma anche la nostra collaborazione quotidiana. Lo smartworking distribuito fa ormai parte della vita lavorativa».

I PIANI PER IL 2022 E OLTRE

Sono diversi i temi su cui Rosenberger OSI pensa di basare il business nei prossimi anni: il mercato del cablaggio dati negli edifici (LAN); la necessità di supporto nella pianificazione di progetti di digitalizzazione nelle scuole, negli ospedali o nelle PMI, che sta crescendo enormemente; la forte crescita nel mercato della colocation; i progetti nell’ambiente industriale, per esempio nella smart grid o nei trasporti. In tutti i settori, i servizi dell’azienda sono sempre più richiesti per rendere le infrastrutture IT adeguate al presente e al futuro.