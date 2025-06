Sales Summit 2025: Wolters Kluwer Italia punta su crescita e innovazione

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha riunito al suo primo Sales Summit, che si è tenuto al Grand Hotel Billia di Saint Vincent, la sua intera forza vendita per mettere nel mirino gli obiettivi strategici di crescita e sviluppo dell’azienda.

“La centralità della forza di vendita, il concentrarsi sui grandi obiettivi, il far tesoro delle esperienze passate, il vedere il futuro e trasformarlo proattivamente in opportunità per i nostri clienti, questi sono i messaggi principali che voglio trasmettere a tutti i nostri colleghi che capillarmente operano sul mercato italiano dei professionisti e delle PMI. È un onore per me poter condividere la strategia di crescita e le nostre visioni con chi con tanto impegno, competenza e tenacia rappresenta il nostro brand in tutta Italia”. Così ha salutato i 250 convenuti a St Vincent, Tomàs Font, Vice President & General Manager, Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region, al suo primo Sales Summit italiano.

Crescita attraverso competenza e formazione

Gli interventi del management team di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia al Sales Summit hanno evidenziato gli ottimi risultati ottenuti sia sul mercato professionale sia su quello della piccola e media impresa. La professionalità della forza vendita e le qualità tecnologiche e di usabilità delle soluzioni hanno sostenuto la transizione verso il cloud, che molta parte della clientela sta affrontando.

Il futuro prossimo sarà ancora più impegnativo perché questa migrazione tecnologica è un fenomeno ancora nel pieno del suo sviluppo ma l’ecosistema Genya si presenta come risolutivo per il passaggio all’ambiente cloud.

Il perdurare del successo di Wolters Kluwer Tax & Accounting sul mercato è e sarà sempre di più anche in futuro basato sul concetto di formazione continua. Una forza di vendita che si forma con costanza sia sul prodotto sia sulle applicabilità al mercato è una forza di vendita credibile ed affidabile. La clientela lo apprende quotidianamente e viene a sua volta stimolata alla formazione perenne.

Automazione, dati e personalizzazioni al centro del Sales Summit

Il Sales Summit è stata l’occasione per condividere non soltanto esperienze, ma anche le esigenze dei mercati.

È emerso come il mondo dei professionisti, insieme al cloud, apprezza sempre di più le possibilità di automatizzazione che offre una soluzione come Genya. Automatizzare molte attività significa efficientare uno studio di commercialisti, significa liberare tempo da dedicare ad attività ad alto valore aggiunto, come la consulenza. La clientela professionale che adotta un workflow più automatizzato si rende immediatamente conto del miglioramento delle performance e della capacità aumentata di assistere la propria clientela in modo strategico.

Anche per il mercato delle PMI si vedono chiaramente i vantaggi dell’automazione che Arca Evolution offre ai suoi utilizzatori. È su questa base che si svilupperanno nuove funzionalità, nuove possibilità di personalizzazione che modelleranno gli ERP seguendo il profilo delle diverse imprese che operano in mondi produttivi diversissimi.

Il mondo industriale italiano è composto per la stragrande maggioranza da piccole e mede imprese, vera colonna vertebrale dell’economia del Paese. A loro bisogna offrire strumenti che sempre più e meglio possono sviluppare dati, offrire business intelligence e soluzioni digitali per aiutarle, con semplicità, usabilità, solidità ed efficienza ad emergere nei mercati di tutto il mondo.

Il Futuro

Un futuro molto prossimo ad essere presente è emerso dai panel di discussione del Sales Summit, dalle presentazioni più visionarie, dalle interviste a clienti ed agenzie. Termini come «waste management» e «sostenibilità» sono fondamentali per le aziende e per l’adozione di soluzioni come Genya.

Emerge anche con forza la convergenza delle necessità di studi professionali e PMI, che rappresentano la principale clientela degli studi stessi.

Un’area che si sta rinvigorendo è quella delle soluzioni per le HR digitalizzate. Nel futuro dell’azienda ci sarà ancora più spazio per soluzioni che offriranno una svolta in senso digitale all’amministrazione e alla governance del personale di imprese ed istituzioni, ma anche ai professionisti che erogano servizi in questo comparto.

Nel futuro delle soluzioni di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia emergono con sempre maggiore forza termini come «machine learning» o «voice recognition» ma anche sviluppi per affrontare la PSD2 o la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Il Sales Summit ha confermato che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha le soluzioni, la competenza e la professionalità per raggiungere e sostenere anche per il futuro i suoi mercati di riferimento.