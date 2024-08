SentinelOne alimenta l’ecosistema assicurativo più ampio sul mercato

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha presentato la SentinelOne Risk Assurance Initiative, un nuovo programma per aiutare gli operatori assicurativi a proteggere le reti dei propri clienti con la piattaforma di sicurezza AI più evoluta al mondo. Con la SentinelOne Risk Assurance Initiative, gli assicuratori possono offrire la piattaforma SentinelOne Singularity ai clienti a tariffe preferenziali per bloccare gli attacchi prima che avvengano e ridurre le perdite finanziarie e i premi assicurativi.

I principali operatori e fornitori di assicurazioni informatiche di tutto il mondo, tra cui AXA XL, Coalition, Travelers, At-Bay e CFC, stanno già offrendo la Piattaforma Singularity ai clienti per incentivarne la diffusione e prevenire il ransomware su ogni superficie. La nuova SentinelOne Risk Assurance Initiative potenzierà i loro impegni.

“Quando un cliente viene gestito con SentinelOne, sappiamo che dispone di una solida protezione contro i sofisticati attacchi informatici”, ha dichiarato John Roberts, General Manager Security di Coalition. “Coalition è in grado di proporre loro prezzi assicurativi più favorevoli in base all’uso della tecnologia di rilevamento e risposta gestita, rispetto a quelli che sarebbero stati applicati se non avessero adottato tali misure di sicurezza. Non solo integriamo SentinelOne nella nostra offerta Coalition Managed Detection and Response come soluzione di fiducia per i clienti, ma ci avvaliamo di SentinelOne anche per Coalition Incident Response per supportare un controllo e una risoluzione più rapidi per i clienti che hanno subito una violazione”.

La migliore protezione disponibile a livello globale

Nessuno è immune dagli attacchi ed è essenziale che le imprese si dotino dei migliori sistemi di protezione e garanzia dei rischi disponibili. La Singularity Platform di SentinelOne è ai vertici delle valutazioni MITRE Engenuity ATT&CK: Enterprise, fornendo il 100% di rilevamento e garantisce la migliore protezione. Per tre anni consecutivi, l’azienda si è classificata leader nel Magic Quadrant di Gartner for Endpoint Protection Platform. Inoltre, i clienti confermano i vantaggi della piattaforma Singularity alimentata dall’AI, nominando SentinelOne nel report Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms del 2024 e fornendo un tasso di raccomandazione del 95% su Gartner Peer Insights.

Fiducia da parte delle compagnie assicurative

“SentinelOne è un partner commerciale affidabile che condivide la missione di CFC di rendere gli stessi assicurati più sicuri”, ha dichiarato Roger Francis, CEO di CFC Response. “Con la piattaforma Singularity di SentinelOne, i nostri clienti delle piccole e medie imprese sono protetti in modo più completo e hanno meno probabilità di subire un incidente che causerà perdite significative o, peggio, la chiusura della propria attività”.

Thom Dekens, Chief Business Officer e GM di At-Bay Security, aggiunge: “In qualità di leader nel settore dell’InsuranceSec, At-Bay è impegnata a sostenere le aziende nella crescita digitale, qualunque sia il loro percorso. La piattaforma Singularity aiuta i clienti a ridurre le possibilità di subire violazioni e a migliorare la loro postura complessiva di cybersecurity”.

Un approccio olistico

Le agenzie assicurative sanno che è necessario un approccio globale per mitigare i rischi connessi ai nuovi attacchi. Con la Risk Assurance Initiative di SentinelOne possono fornire una suite di servizi che crea resilienza nel profilo di rischio di cybersecurity dei clienti. Integrato in modo nativo nella piattaforma Singularity, SentinelOne offre un Insurance Posture Report, un documento completo sui segnali di telemetria mappati secondo lo standard CIS18 che i clienti possono condividere con la propria compagnia assicurativa e che consente agli operatori di validare rapidamente i profili di rischio accettabili.

Tranquillità e sicurezza

SentinelOne è consapevole che per garantire la massima serenità non basta fornire la migliore tecnologia e le maggiori competenze in materia di cybersecurity. Per questo, la piattaforma SentinelOne Singularity è supportata da una Breach Response Warranty pari a un milione di dollari per fornire una copertura aggiuntiva e la certezza di un sostegno finanziario senza costi aggiuntivi nel caso in cui si verifichi lo scenario peggiore.

“È fantastico constatare che un leader del mercato della sicurezza informatica come SentinelOne offra soluzioni che supportano il settore delle polizze assicurative contro le violazioni informatiche”, ha dichiarato Mark Camillo, CEO di CyberAcuView. “L’Insurance Posture Report, unito alla Singularity Warranty, può migliorare il processo di sottoscrizione e fornire maggiore fiducia ai clienti, soprattutto nel settore delle PMI”.

Utilizzato dagli MSSP

I Managed Service Solution Provider si affidano a SentinelOne anche per i propri clienti.

“Optiv si dedica al comparto delle assicurazioni informatiche e alle problematiche uniche del settore”, ha dichiarato Dara Gibson, Senior Cyber Insurance Manager di Optiv. “Con SentinelOne come componente del nostro portfolio di Incident Response e Managed Services, possiamo offrire ai partner assicurativi una risoluzione proattiva combinata con un monitoraggio a lungo termine”.

Gli operatori assicurativi si avvalgono di SentinelOne anche come parte dei servizi gestiti per aiutare le PMI e le aziende di medie dimensioni a contenere le minacce, a porre rimedio alle violazioni e a mantenere un buon profilo di rischio. Per supportarli, SentinelOne offre gratuitamente la piattaforma Singularity agli addetti alla risposta agli incidenti, al fine di garantire un intervento di controllo rapido ed efficace.

“SentinelOne è orgogliosa di ricevere la fiducia di così tanti professionisti del settore assicurativo”, ha dichiarato Barnaby Page, VP Incident Response e Cyber Risk di SentinelOne. “La nostra tecnologia offre indicazioni che consentono agli assicuratori di valutare in modo rapido ed efficiente il rischio per i rinnovi o le nuove polizze, e siamo entusiasti di unire le nostre energie per prevenire le perdite e l’interruzione dell’attività”.