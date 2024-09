Settore ferroviario: l’importanza dei dispositivi rugged

Entro il 2050, si prevede che la popolazione globale aumenterà del 25% rispetto al 2020, con una significativa concentrazione nelle città, ed entro il 2045 la popolazione urbana sarà 1,5 volte quella attuale. Questa tendenza avrà un impatto inevitabile sul settore dei trasporti, che dovrà affrontare nuove sfide in termini di affidabilità e velocità, diventando cruciale per la mobilità urbana e interurbana. Il settore ferroviario è destinato a evolversi rapidamente, poiché la connettività e l’accesso alle informazioni in viaggio diventano requisiti imprescindibili per passeggeri e operatori: la digitalizzazione dei processi ha migliorato significativamente l’affidabilità degli asset ferroviari e l’esperienza complessiva dei passeggeri, ma anche l’elettrificazione delle locomotive e l’adozione di energie rinnovabili sono fondamentali per garantire sostenibilità ed efficienza. Da ultimo, tecnologie avanzate come i digital twins e la manutenzione preventiva contribuiscono a prolungare la vita dei mezzi di trasporto, riducendo i periodi di fermo e garantendo un servizio continuo.

Tecnologia rugged per migliorare il settore ferroviario

I dispositivi Panasonic TOUGHBOOK giocano un ruolo fondamentale nella manutenzione e diagnostica dei treni, così come nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Grazie alla loro resistenza, i TOUGHBOOK facilitano il flusso di informazioni e la comunicazione in tempo reale, supportando l’interazione con tecnologie avanzate come la realtà virtuale (VR). Testati per resistere a condizioni estreme, garantiscono sicurezza e connettività in ambienti sfidanti, come binari, tunnel e sottopassi.

I TOUGHBOOK sono estremamente ergonomici, versatili e facili da usare, con una durata della batteria eccezionale e schermi touch utilizzabili con i guanti. Le loro applicazioni nel settore ferroviario includono:

● gestione in tempo reale degli ordini di lavoro

● accesso immediato alle istruzioni di manutenzione

● interazione con VR e altre tecnologie avanzate

● preparazione delle operazioni sui binari (ad esempio, chiusura parziale di una traiettoria)

● validazione e registrazione dei turni operativi

● creazione di notifiche e ordini di lavoro non pianificati

● inventario dei beni e delle attrezzature nei depositi

● ispezione del materiale

● osservazioni sul campo con supporto GIS e aggiunta di foto

● comunicazione e decisioni in tempo reale grazie alla connettività avanzata

L’implementazione dei TOUGHBOOK nel settore ferroviario migliora l’efficienza operativa, riducendo tempi, risorse e budget grazie alla loro longevità. I dispositivi, compatibili con moduli 5GSA, offrono un rapido trasferimento dei dati e una maggiore sicurezza. Inoltre, i TOUGHBOOK permettono il controllo dei droni per attività di ispezione e monitoraggio, migliorando ulteriormente la sicurezza e l’efficienza.

Sicurezza cibernetica nel settore ferroviario

Con la crescente digitalizzazione, la sicurezza cibernetica è diventata una priorità per il settore ferroviario. Gli attacchi informatici, come il Cyber Terrorismo e gli attacchi DoS, possono compromettere la sicurezza dei passeggeri e l’affidabilità del sistema ferroviario. I TOUGHBOOK, con crittografia hardware avanzata e connettività sicura, proteggono i dati sensibili e garantiscono la sicurezza delle operazioni ferroviarie. La tecnologia Edge Computing e il design modulare dei TOUGHBOOK facilitano l’integrazione di nuove funzionalità di sicurezza.

Innovazione continua per le ferrovie del futuro

Da oltre 20 anni, le ferrovie in tutta Europa scelgono Panasonic TOUGHBOOK per la loro innovazione e affidabilità, che consentono di affrontare le sfide del futuro con tecnologia all’avanguardia e sicurezza garantita; è il caso delle ferrovie del Belgio (NMBS), che ha dotato i propri capitreno di tablet rugged, o di Siemens, che ha scelto le soluzioni TOUGHBOOK per migliorare l’efficienza operativa nei depositi di manutenzione dei treni nel Regno Unito.

Articolo a firma di Chiara Cabini, Marketing Manager Southern Europe di Panasonic Connect TOUGHBOOK