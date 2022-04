Sharp/NEC, joint-venture per riunire in un unico polo le gamme di soluzioni video

A partire dal 1° aprile Sharp NEC Display Solutions Europe acquisisce la gestione dell’intera line-up dei prodotti a marchio Sharp e NEC. Il valore aggiunto della nuova joint-venture si esprime in un vantaggio competitivo per i propri clienti e partner, che potranno infatti avere accesso a un portfolio di prodotti e servizi professionali ancora più ampio e completo, offerto da due brand che mettono a fattor comune la loro profonda conoscenza del settore industriale e del mercato di riferimento. L’offerta Sharp include innovativi monitor professionali e commerciali, nonché lo sviluppo di avanzate tecnologie per sistemi interattivi e 8K. NEC vanta una vasta gamma di soluzioni video per il digital signage a disposizione di diversi settori di mercato, all’insegna di un’alta qualità ampiamente riconosciuta a livello mondiale.

Sharp NEC Display Solutions Europe, guidata dal Presidente e CEO Bernd Eberhardt, indirizzerà il futuro delle soluzioni video verso un percorso strategico fondato sull’alto grado di customer satisfaction, garantita da prodotti di alta qualità, eccellenza di riferimento della filiera commerciale e forte impegno nella costruzione di solide relazioni.

“Grazie all’unione dei punti di forza di Sharp e NEC, siamo oggi in grado di fornire la più ampia gamma di soluzioni video sul mercato, basata su tecnologie diversificate e progettate per garantire un’affidabilità di lunga durata. Sharp NEC Display Solutions Europe ha l’obiettivo di migliorare la creatività e la produttività dei nostri clienti per aiutarli ad affrontare le proprie sfide professionali con prodotti d’eccellenza, costruiti e assistiti con la cura e integrità che tutto il mondo ci riconosce. Per il momento Sharp/NEC offrirà due linee di display, destinate progressivamente a convergere man mano che la joint-venture realizzerà i propri obiettivi”, ha affermato Bernd Eberhardt, Presidente e CEO.

“L’azienda è formalmente cambiata, ma la nostra filosofia di business, profondamente radicata, non cambierà. I due team che ora si uniscono condividono una lunga esperienza e una profonda conoscenza del mercato, valori che – ha concluso Bernd Eberhardt – rappresentano una combinazione perfetta per rafforzare il nostro impegno per la sostenibilità e la qualità, sia per quanto riguarda i prodotti che il servizio di assistenza su scala mondiale”.

Il debutto di Sharp NEC Display Solutions Europe e la prima dimostrazione della forza che la nuova società trae dall’unione dei due brand avrà luogo a maggio in occasione di ISE 2022 a Barcellona, dove saremo entusiasti di incontrare i nostri stimati partner e clienti.

Visitando le pagine Web di Sharp NEC Display Solutions Europe è fin da ora possibile osservare la nuova ampliata gamma di soluzioni video, mentre su LinkedIn, Twitter, YouTube e Facebook sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le novità di Shar/NEC per l’area EMEA.