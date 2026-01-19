Snom amplia l’ecosistema delle comunicazioni professionali

In questo nuovo appuntamento con le videointerviste di BitMAT parliamo di innovazione nel mondo delle comunicazioni professionali. Ospite dell’intervista è Rosario Pitanza, Channel Manager Italia di Snom Technology, con cui facciamo il punto sulle più recenti novità di prodotto introdotte dal vendor.
Dall’ampliamento della gamma di terminali da tavolo alle nuove cuffie e videocamere, fino a soluzioni dedicate alla sicurezza e all’hotellerie, Snom sta rafforzando la propria offerta per rispondere a contesti d’uso sempre più diversificati.
Nel corso dell’intervista approfondiamo la strategia che guida queste innovazioni, l’attenzione all’esperienza utente e alla produttività, e i trend che orienteranno lo sviluppo dei prodotti nei prossimi mesi.
Scopri di più in questa videointervista a Rosario Pitanza, Channel Manager Italia di Snom Technology!