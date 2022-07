Snom PA1+: prestazioni ottimizzate per un prodotto affermato

Con il PA1, Snom, marchio premium consolidato a livello mondiale per la telefonia IP professionale, aveva integrato già da qualche anno fa con grande successo un sistema audio con funzionalità multicast al suo portafoglio prodotti. Il PA1 si è rapidamente affermato come sistema di annunci al pubblico e riproduzione audio per interi piani di uffici, studi medici, supermercati e aeroporti. Numerosi i casi in cui viene anche impiegato come interfaccia per il monitoraggio di aree sensibili in termini di sicurezza, per l’apertura di porte d’ingresso, per le colonnine SOS o come parte delle misure per l’evacuazione degli edifici scolastici.

Snom ha sottoposto il sistema esistente, unico sul mercato per la sua gamma di funzioni, ad un upgrade integrale delle componenti. Il nuovo Snom PA1+ si basa sulla collaudata architettura dei telefoni Snom D7xx e nello specifico del modello da scrivania Snom D735. Il PA1+ è ancora più convincente grazie ad un amplificatore ad alte prestazioni da 6,5 watt, in grado di diffondere il suono in ambienti estesi tramite sistema di altoparlanti da 600 ohm. Dispone altresì di porte gigabit per il collegamento di dispositivi aggiuntivi come telecamere LAN ed è configurabile remotamente in maniera automatica tramite il servizio “Snom Secure Redirection and Provisioning Service” (SRAPS). Qualora invece si opti per la configurazione manuale, un’interfaccia grafica dotata di un pratico menù facilita le operazioni. Come per tutti i terminali Snom, gli aggiornamenti e le modifiche della configurazione del PA1+ possono essere eseguiti centralmente tramite server. Infine, il nuovo sistema di paging si avvale degli standard più elevati in termini di sicurezza, come SHA2.

Un multitalento fuori dagli schemi

Con il PA1+, Snom consente alle aziende di potenziare sistemi di diffusione sonora e annunci al pubblico esistenti con soluzioni per la comunicazione vocale basate su SIP. Come per il suo predecessore anche la nuova soluzione offre la possibilità di avvalersi dell’alimentazione tramite rete elettrica o tramite “Power over Ethernet” (PoE).

Lo Snom PA1+ si utilizza come qualsiasi altro telefono Snom. Con una semplice chiamata ad un numero interno specifico o tramite combinazione di tasti, qualunque terminale Snom può trasmettere annunci o attivare la riproduzione di brani musicali, aprire porte e saracinesche di garage o delle banchine di carico e molto altro ancora.

Oliver Wittig, Senior Manager Projects and Consulting di Snom, commenta: “La creatività delle installazioni del nostro sistema di paging condotte da system integrator e partner ci sorprende sempre. Il PA1 è uno di quei prodotti che si sono venduti con costanza nel corso degli anni senza particolari campagne promozionali. Ottimizzando questa tecnologia con i più recenti standard di sicurezza, connettività e audio, aiutiamo i nostri partner a scavalcare eventuali ostacoli ad una perfetta integrazione dei più diversi sistemi e a trarre vantaggio dall’intera varietà di possibili scenari di implementazione del nostro ponte SIP.”

Il nuovo Snom PA1+ sarà disponibile in commercio a partire da agosto 2022.