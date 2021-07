Quando si tratta di gestire progetti complessi è necessario mettere in campo una vasta gamma di competenze, plurispecialistiche e spesso trasversali. Tuttavia, a volte anche questo non è sufficiente, dal momento che può capitare che sul campo si verifichino non idealità e imprevisti che rendono necessario ricorrere alle esperienze pregresse.

L’approccio di Sinora è sempre stato caratterizzato dal mettere in gioco competenze multidisciplinari proprio per conciliare capacità di progettazione di altissimo livello con la competenza per trasportare i progetti nel mondo reale nel modo più efficiente e funzionale possibile.

Il metodo Sinora per la progettazione

Sinora ha sempre messo in campo capacità e risorse trasversali, per poter fronteggiare le complessità tipiche dei sistemi più strutturati.

Il corso degli anni ha visto l’ingresso in azienda di figure di livello sempre più alto, per coprire le rinnovate esigenze anche in termini di progettazione, ma l’approccio è rimasto invariato: armonizzare competenze teoriche e pratiche maturate sul campo, in modo da dirigere ogni progetto anche in base a quelle specificità difficilmente riproducibili in contesto esclusivamente teorico.

Proprio la volontà di fare aderire il più possibile i progetti teorici alla pratica costituisce ancora oggi uno dei fondamenti del “metodo Sinora”, ed è il motivo per cui l’azienda riserva una particolare attenzione alle attività sul campo: sopralluoghi, misure, attivazioni e collaudi.

La fase di progettazione

Nel contesto dei grandi progetti la fase di progettazione in laboratorio riveste senza dubbio un’importanza strategica. Sinora dispone di tool di analisi e simulazione avanzati che permettono, per esempio, di creare e interpretare una copia in 3D dell’ambiente.

Questi software di simulazione consentono di prevedere la copertura del territorio, sia in zone aperte sia in ambienti chiusi come edifici, piattaforme petrolifere o gallerie.

In questa fase i tool utilizzati dagli ingegneri di Sinora integrano i modelli 3D forniti dai clienti all’interno di ambienti di simulazione in cui materiali, conformazione degli ambienti e anche la probabile occupazione da parte delle persone vengono utilizzati come parametri per un output affidabile.

Gli strumenti di cui dispongono i progettisti di Sinora permettono di simulare la propagazione del segnale anche in ambienti e contesti complessi, l’esperienza dei tecnici progettisti si rivela fondamentale per individuare, prevedere e gestire le non idealità laddove gli attuali modelli matematici non sono in grado di fornire una previsione affidabile.

Il primo output della progettazione è una proiezione delle coperture di segnale radio attese, della quale viene data evidenza al cliente. Dopo gli eventuali aggiustamenti necessari,

Sinora produce un output di progettazione costituito, per esempio da:

– Modelli di circuiti in CAD, con dettaglio di specifiche e marchiatura per ogni componente;

– Buying list e picking list;

– tabelle materiali;

– tabella delle potenze irradiate per antenna.

Il valore aggiunto di Sinora

Uno degli aspetti da tenere in considerazione è che la propagazione del segnale è una scienza complessa, che anche i più raffinati algoritmi non hanno colto completamente. Sinora si impegna a sfruttare gli algoritmi fisici ed empirici universalmente considerati più affidabili e a far sì che l’output sia vagliato da progettisti con esperienze decennali. Solo in questo modo infatti è possibile creare un progetto credibile e attuabile.

La propagazione del segnale è un campo in cui la sensibilità che si matura sul campo è indispensabile, ma solo la giusta commistione fra esperienza e preparazione permette di sfruttare appieno il supporto dei software di progettazione.

Proprio per questo motivo, Sinora considera ogni progetto un’opportunità per migliorare, e per questo vengono investite considerevoli risorse anche nella raccolta di feedback, anche attraverso tool come MOTOTRBO Site Survey che permettono di sovrapporre la predizione e la misura reale allo scopo di valutare la veridicità delle previsioni.

La fase di test e collaudo

Prima dell’installazione dell’impianto i tecnici di Sinora effettuano la preconfigurazione dell’impianto che, oltre a migliorare l’efficienza in fase di posa permette anche di effettuare un test il più possibile approfondito sul sistema. Questi test, effettuati nei laboratori di Sinora, permettono sia di verificare la funzionalità del progetto sia di identificare eventuali malfunzionamenti imprevisti, dovuti per esempio a forniture di partite difettose o a componenti non funzionanti in origine. Una volta effettuati i test e le verifiche l’impianto viene preparato per la consegna.

Una volta assemblato on site si procede alla fase di collaudo, il cui tempo può variare a seconda della complessità del sistema e delle esigenze specifiche del cliente. Per esempio, se è necessario evitare l’interruzione di continuità di servizio, è possibile implementare il nuovo sistema in parallelo al precedente, e procedere allo switchover in base a zone prestabilite.

Al termine della fase di collaudo, il metodo di lavoro di Sinora prevede un periodo di follow up, necessario per gli eventuali aggiustamenti e le operazioni di fine tuning indispensabili per permettere al sistema di aderire al 100% alle aspettative del committente.