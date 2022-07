Synology presenta C2 Object Storage

Synology ha annunciato la disponibilità di C2 Object Storage, un servizio di object cloud conveniente, semplice e scalabile che le organizzazioni possono utilizzare per archiviare dati non strutturati in scala.

Compatibile con Amazon S3

Integrato nativamente con Amazon S3 API, C2 Object Storage offre agli utenti la capacità di sviluppare un’architettura di archiviazione oggetti sofisticata, di utilizzare il codice e gli strumenti esistenti per una varietà di casi d’uso pratici, tra cui la creazione di un data lake, l’hosting di risorse multimediali e web, l’esecuzione e lo sviluppo di app cloud, il backup e ripristino dei dati e la creazione di archivi di dati.

File browser intuitivo

In più, l’intuitivo file browser di C2 Object Storage consente agli utenti di caricare diversi file con una semplice selezione drag-and-drop e di gestire tutti i contenuti da un portale web intuitivo.

Prezzi semplici

Senza costi per le richieste API e per l’eliminazione dei dati, Synology Object Storage addebita solo l’uso dell’archiviazione e i download nella maggior parte dei casi.

Con appena $6.99 al mese, le organizzazioni possono utilizzare 1 terabyte di spazio di archiviazione senza costi di trasferimento aggiuntivi. Per qualsiasi traffico extra, ad esempio per lo streaming sul web o l’hosting di risorse web in cui i dati vanno scaricati costantemente e ripetutamente, C2 Object Storage addebita solo 1 cent per gigabyte. Provalo subito per avere 15 GB gratis, oppure contattaci per una richiesta più specifica.