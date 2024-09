TD SYNNEX annuncia un accordo per acquisire Prolink, VAD turco

TD SYNNEX ha annunciato un accordo per acquisire Prolink Mümessillik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, un importante distributore a valore aggiunto in Turchia.

Prolink è un rinomato distributore indipendente specializzato in soluzioni di networking e sicurezza per il mercato turco. Fondata nel 1997, l’azienda opera attualmente con una forza lavoro di 60 dipendenti nelle sedi di Istanbul e Ankara, supportando una solida rete di oltre 300 partner rivenditori.

Judith Schreibmayer, Senior Vicepresident, NordEst, TD SYNNEX, ha dichiarato: “Prolink e TD SYNNEX sono perfettamente complementari. Questa transazione non solo arricchirà il nostro portafoglio tecnologico combinato, ma rafforzerà anche la nostra capacità di offrire un supporto specialistico senza pari e una crescita aziendale accelerata ai nostri partner nel dinamico panorama della Turchia.”

Behcet Yumrukcalli, Vicepresident di TD SYNNEX Turkey: “La combinazione altamente complementare di Prolink e TD SYNNEX amplificherà la nostra capacità di fornire soluzioni IT differenziate e trasformative che alimentano la crescita aziendale dei nostri partner. Prolink porta una riconosciuta competenza nelle soluzioni di sicurezza IT, mentre l’attenzione di TD SYNNEX sulle tecnologie ad alta crescita espanderà la scelta e il valore che possiamo offrire all’intero mercato turco.“

Ken Bradley, Founder e CEO di Prolink, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra azienda e i nostri dipendenti. Sono enormemente orgoglioso del valore che il nostro team ha portato al mercato IT turco negli ultimi 27 anni. Quando abbiamo preso questa decisione strategica per Prolink, sapevamo di aver trovato il partner giusto in TD SYNNEX per i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri fornitori. Mentre ci avventuriamo in questa nuova fase, sono impaziente di vedere l’accelerazione esponenziale che ci attende e, soprattutto, quella dei nostri partner.“

Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione dell’approvazione necessaria dalle autorità di regolamentazione turche. In attesa di questa approvazione, entrambe le aziende continueranno a operare in modo indipendente.