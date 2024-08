TD SYNNEX lancia i devices Pico nel mercato italiano B2B

TD SYNNEX Italy ha reso disponibili i device di realtà virtuale Pico per i partner B2B.

Fondata nel 2015, PICO è tra i leader mondiali nel mercato VR, con focus sulla tecnologia VR all-in-one, in grado di offrire al mercato business devices performanti e in costante aggiornamento. Pur essendo un brand nuovo sul mercato italiano come distribuzione ufficiale, i prodotti PICO e specialmente il Pico 4 Enterprise sono già molto conosciuti dai nostri partner, grazie alla qualità dei devices e alla loro piena compatibilità con applicativi importanti, come ad esempio Microsoft Azure.

“Siamo felici di poter offrire ai nostri partner i devices PICO, in quanto oltre all’ottimo livello costruttivo e di performances hanno l’importante plus di essere supportati da un team di sviluppo e consulenza presente ed entusiasta. In un momento di grande crescita della digitalizzazione in Italia, è essenziale che i partner abbiano risposte efficaci e puntuali” ha dichiarato Fabio Manferdini, BU Manager Mobility, CE e VR in TD SYNNEX Italy.

“ Per TD SYNNEX questa offerta rappresenta una grande opportunità in termini di integrazione del portafoglio di soluzioni AR/VR/MR che possiamo offrire al canale Business “, ha commentato José Dias, Director Endpoint Solutions in TD SYNNEX Italy.

TD SYNNEX (NYSE: SNX) è uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT. Siamo un partner innovativo che aiuta oltre 150.000 clienti in oltre 100 paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici, conseguire i risultati aziendali e sbloccare nuove opportunità di crescita. Con sede a Clearwater, Florida, e Fremont, California, TD SYNNEX può contare su 23.500 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico. Il nostro portafoglio edge-to-cloud è ancorato ad alcuni dei segmenti tecnologici di maggiore crescita, tra cui cloud, sicurezza informatica, big data/analisi dei dati, AI, IoT, mobilità ed everything-as-a-service (XaaS). TD SYNNEX si impegna a servire i clienti e la comunità ed è fermamente convinta di poter avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, agendo sempre nel massimo rispetto dell’etica aziendale. Aspiriamo a essere un datore di lavoro diversificato e inclusivo, in grado di attrarre i migliori talenti dell’intero ecosistema IT.