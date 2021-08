Uniconverter: il miglior convertitore video per Windows e Mac

Il ruolo dei video nella nostra società sta diventando sempre più centrale. Oggi per comunicare si utilizzano le immagini, meglio se in movimento. Per creativi, utenti amatoriali, professionisti ed aziende i video sono uno strumento per trasferire contenuti ed emozioni in maniera immediata, diretta, non mediata, soprattutto grazie all’ascesa dei social. Ma come fare per convertire rapidamente audio e video e renderli disponibili in qualsiasi momento, in qualunque formato, su qualsiasi dispositivo per condividerli e diffonderli online?

Un aiuto arriva senza dubbio dai software studiati appositamente per svolgere queste operazioni: e se per alcuni la scelta può ricadere sulle soluzioni gratuite c’è da dire che per un risultato migliore è giusto puntare sui software a pagamento, che offrono numerose funzionalità aggiuntive per dei risultati ancora più spettacolari e professionali, all’insegna della personalizzazione secondo i propri gusti e i propri bisogni.

Nata 18 anni fa in Cina, Wondershare propone un software che si sta imponendo come uno dei più completi per la conversione video/audio presenti sul mercato: Wondershare Unicoverter, studiato proprio per convertire video o audio velocemente e facilmente.

Cos’è Wondershare Uniconverter

Wondershare Uniconverter è un Toolbox completo per: convertire video, comprimere video, modificare video, registrare video, scaricare video, unire video, convertire MP3, convertire MP4, masterizzare DVD e molto altro ancora. Quello che contraddistingue Wondershare Uniconverter è la semplicità di utilizzo grazie a un’interfaccia user friendly che consente di convertire i video pesanti in pochi click rendendoli più leggeri senza perdere la qualità per condividerli via mail o sui social o per riprodurli su dispositivi mobile. Con il software di Wondershare è inoltre possibile scaricare video dai siti che interessano per convertirli in formati compatibili e riprodurli su televisioni, smartphone e tablet. Il software supporta tanti formati diversi.

Focus sulla conversione

Dopo questa prima introduzione focalizziamoci ora sulla funzione di conversione. Wondershare Uniconverter supporta i formati di input video MP4, MKV, MOV, M4V (solo per Windows) e FLV mentre i formati output video supportati sono MP4, AVI, WMV, MOV e MKV. In relazione ai file audio invece i formati input e output supportati sono MP3, WAV, WMA, M4A e M4B (solo per Windows).

Il software può essere utilizzato su Windows (10, 8, 7, Vista e XP) e su Mac (X11, 10.15, 10.14, 10.13, 10.121, 10.11 e 10.10) e supporta i principali dispositivi presenti sul mercato come Apple, Huawei, Samsung, HTC, Google, Sony e altri ancora, senza trascurare, per gli amanti del gaming: PS4, PS3, PSP, PS Vita, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Wii.

Gettando un occhio ai social, Wondershare Uniconverter permette di condividere i video su YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram e TikTok solo per citare i più celebri.

Wondershare Uniconverter supporta inoltre la regolazione della risoluzione e della dimensione e consente, prima di effettuare la conversione, di intervenire sul file per apportare alcune modifiche per rendere il video ancora più d’impatto come aggiungere titoli ed effetti watermark, tagliare le clip, cambiare la velocità del video e tanto altro.

