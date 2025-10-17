Vertiv e PNY insieme per potenziare l’infrastruttura AI in EMEA

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche e Solution Advisor del programma NVIDIA Partner Network, ha annunciato un accordo di distribuzione con PNY Technologies, uno dei principali provider di soluzioni basate su NVIDIA in Europa, Medio Oriente e Africa. Vertiv e PNY collaboreranno per offrire soluzioni complete di alimentazione e raffreddamento basate sui reference design validati di Vertiv per le più recenti piattaforme AI, supportando i System Integrator e i reseller nell’accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale in tutta la regione EMEA.

La rapida diffusione dell’AI sta generando una domanda di potenza di calcolo senza precedenti, che richiede infrastrutture digitali critiche ad alta densità per supportarla. Questa partnership semplifica il complesso processo di implementazione dell’infrastruttura AI, fornendo ai System Integrator un percorso validato e semplificato. Unendo le forze, Vertiv e PNY rendono più facile per i clienti acquisire e implementare soluzioni complete e validate per i propri progetti AI, riducendo i rischi di implementazione e migliorando l’efficienza operativa.

I termini dell’accordo tra Vertiv e PNY

In base all’accordo, i partner di canale potranno ottenere da PNY soluzioni complete che includono le tecnologie di alimentazione e raffreddamento ad alta densità di Vertiv, progettate per supportare la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72, per la quale Vertiv ha sviluppato un progetto completo di alimentazione e raffreddamento, e la piattaforma GB300 NVL72, per la quale ha creato un’architettura di riferimento efficiente dal punto di vista energetico – disponibile come SimReady Assets da utilizzare con NVIDIA Omniverse Digital Twin for AI Factory Blueprint. Questo approccio offre un chiaro modello per implementare l’infrastruttura necessaria a supportare i carichi di lavoro GPU-intensive di oggi, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali sin dal primo giorno.

La partnership tra Vertiv e PNY Technologies è effettiva da subito, con soluzioni, supporto e servizi disponibili in tutta l’area EMEA. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di infrastruttura AI, consultare si sito ufficiale di Vertiv e per informazioni sulle implementazioni di calcolo avanzato consultare il sito ufficiale di PNY.

Dichiarazioni

“La crescita trasformativa dei carichi di lavoro AI richiede un approccio basato sull’ecosistema per aiutare i clienti a scalare in modo efficiente mantenendo prestazioni ottimali”, ha dichiarato Alex Brew, Vice President of EMEA Regional Sales di Vertiv. “Combinando il nostro portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento critiche con l’esperienza di PNY nelle soluzioni basate su NVIDIA, consentiamo ai System Integrator dell’area EMEA di costruire ambienti AI accelerati, ad alta densità ed efficienti dal punto di vista energetico per i loro clienti”.

“La complessità del contesto informatico AI di oggi richiede una collaborazione fluida”, ha affermato Jérôme Bélan, CEO di PNY EMEA. “Collaborare con Vertiv ci permette di creare un ambiente ottimizzato per le più recenti implementazioni delle piattaforme NVIDIA in tutta l’area EMEA. La nostra collaborazione potenzia il canale, unendo l’esperienza di Vertiv nelle infrastrutture digitali critiche alle nostre capacità avanzate di calcolo AI, consentendo ai clienti di implementare ambienti di calcolo ad alte prestazioni con maggiore rapidità e sicurezza”.