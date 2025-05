VoipStar abbatte il digital divide dallo spazio!

La connettività è un diritto di tutti. Ne è convinta VoipVoice, il primo Provider VoIP italiano totalmente Business Oriented, che arriva in orbita per garantire una connettività priva di limiti e confini.

Il provider annuncia il rivoluzionario servizio di connettività satellitare VoipStar progettato per eliminare il digital divide in tutta Italia. Direttamente dallo spazio, una connessione veloce e stabile con prestazioni pari alla fibra per operare e lavorare senza limiti, ovunque.

Nello scenario in continua evoluzione delle tecnologie di comunicazione, VoipStar si distingue come una soluzione innovativa che ridefinisce gli standard della connettività per offrire un accesso Internet rapido e affidabile specialmente in zone difficili da raggiungere con le tradizionali infrastrutture di rete.

Il cuore di questa tecnologia innovativa è una rete di piccoli satelliti che orbitano a bassa quota, circa 550 chilometri dalla superficie terrestre. Una differenza sostanziale dai tradizionali sistemi satellitari, che operano a ben 36.000 chilometri in orbita geostazionaria. Grazie a sofisticati collegamenti laser, questi satelliti comunicano tra loro creando una rete mesh nello spazio capace di garantire una copertura estesa e prestazioni senza precedenti a livello globale.

Cosa distingue VoipStar dagli altri satelliti?

La vera innovazione risiede nelle prestazioni straordinarie: mentre i satelliti tradizionali soffrono di latenze elevate, spesso comprese tra 600 e 800 millisecondi, VoipStar riduce drasticamente questo valore a soli 30-50 millisecondi. Un risultato che porta la connettività satellitare a livelli paragonabili a quelli della fibra ottica terrestre, garantendo una navigazione fluida e reattiva come mai prima d’ora per affrontare con successo emergenze e disastri naturali.

Anche la velocità segna un netto passo avanti con performance che variano tra i 100 e i 300 Mbps, superando di gran lunga i 12-100 Mbps offerti dai sistemi satellitari tradizionali. Questo rappresenta un vantaggio cruciale per tutte quelle attività professionali che necessitano di un’elevata capacità di trasferimento dati.

Inoltre, con VoipStar la copertura è praticamente illimitata, basta avere una visuale libera del cielo per accedere a una connessione stabile e affidabile, ovunque nel mondo.

Ma non solo, negli scenari in cui non si possa attivare una connessione FWA o LTE come circuito di backup della linea primaria cablata, il ricorso al geo-satellitare è l’unica soluzione adottabile per garantire sempre e in qualsiasi situazione la continuità del servizio.

Dichiarazioni

“L’accesso a Internet non dovrebbe essere un privilegio riservato a pochi, ma un diritto fondamentale per tutti, indipendentemente dalla posizione geografica. In un’epoca in cui la connettività è il motore di crescita per economia, istruzione e innovazione, il digital divide rappresenta ancora un ostacolo che penalizza milioni di persone, soprattutto nelle aree più isolate”, dichiara Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice. “Abbattere il digital divide significa garantire a tutti le stesse opportunità di crescita, permettendo alle comunità di rimanere connesse con il mondo e di creare un futuro più equo e innovativo. VoipStar, ha il potenziale di cambiare radicalmente questo scenario, rendendo il progresso tecnologico finalmente inclusivo e trasformando ogni angolo del Paese in un punto di accesso all’era digitale”.