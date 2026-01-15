WatchGuard Open MDR amplia i servizi di Managed Detection and Response di WatchGuard

WatchGuard Technologies, leader globale nella cybersecurity unificata per i Managed Service Provider (MSP), annuncia l’ampliamento dei propri servizi di Managed Detection and Response (MDR) con WatchGuard Open MDR. Questa novità si basa sull’attuale servizio MDR di WatchGuard estendendo il rilevamento e la risposta 24/7 anche agli strumenti di terze parti supportati, oltre alle tecnologie WatchGuard, consentendo agli MSP di fornire servizi di sicurezza gestiti full-stack in diversi ambienti dei clienti, senza imporre modifiche di piattaforma invasive.

La maggior parte dei fornitori di sicurezza promette risultati migliori, ma in pratica, forniscono più strumenti, più rumore e quindi più tempo sprecato a inseguire i segnali sbagliati. Open MDR adotta un approccio diverso: protezione di livello enterprise pensata per ambienti reali e misti, basata su un SOC progettato per eliminare le distrazioni, evidenziare ciò che conta e agire rapidamente quando serve.

MDR di livello enterprise senza migrazioni forzate con WatchGuard Open MDR

Open MDR riunisce le integrazioni native WatchGuard e selezionati ambienti di terze parti in un’unica vista operativa. Per gli MSP, ciò significa un onboarding più rapido, meno difficoltà durante i rinnovi e la possibilità di standardizzare l’erogazione dei servizi in diversi ambienti dei clienti senza migrazioni forzate.

Open MDR fornisce tre vantaggi fondamentali a MSP e clienti:

Meno rumore. Più controllo. Open MDR evidenzia ciò che conta e agisce rapidamente quando serve.

Open MDR evidenzia ciò che conta e agisce rapidamente quando serve. AI progettata per una risposta reale. L’intelligenza artificiale e il machine learning proprietari riducono il rumore, convalidano le minacce e avviano azioni di risposta in meno di sei minuti, generando meno di un falso positivo al mese.

L’intelligenza artificiale e il machine learning proprietari riducono il rumore, convalidano le minacce e avviano azioni di risposta in meno di sei minuti, generando meno di un falso positivo al mese. Potenza enterprise per ogni MSP. Open MDR aiuta i partner più piccoli a competere su scala enterprise, senza i costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di un SOC o dall’imposizione di modifiche alla piattaforma.

Con Open MDR, gli MSP WatchGuard e i loro clienti ottengono:

Visibilità unificata su endpoint, identità, rete, cloud e strumenti di produttività per standardizzare l’erogazione della sicurezza

su endpoint, identità, rete, cloud e strumenti di produttività per standardizzare l’erogazione della sicurezza Monitoraggio e convalida 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte di esperti tramite il SOC di WatchGuard, senza dover creare o assumere personale per un SOC interno

da parte di esperti tramite il SOC di WatchGuard, senza dover creare o assumere personale per un SOC interno Risposta rapida e coordinata che isola le minacce prima che si diffondano e interrompano le operazioni

che isola le minacce prima che si diffondano e interrompano le operazioni Libertà dalle migrazioni forzate, riduzione degli attriti durante l’onboarding e protezione delle relazioni a lungo termine con i clienti

Il risultato? Prestazioni MDR di livello enterprise senza la complessità enterprise.

«Open MDR rappresenta il culmine della nostra visione MDR: fornire una soluzione MDR completa e unica», ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard. «Consente ai partner di offrire una sicurezza gestita coerente e di alta qualità senza dover ricorrere a decisioni di sostituzione radicale o complessità operativa».

Trasformare i segnali di minaccia in azioni decisive

Molte organizzazioni dispongono di strumenti di sicurezza, ma non delle risorse per gestirli come una vera e propria operazione di sicurezza. Open MDR cambia questa equazione. Il SOC di WatchGuard monitora gli ambienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, convalida le minacce e risponde in pochi minuti, contenendo gli incidenti, isolando i dispositivi e bloccando gli attacchi prima che si intensifichino. La ricerca proattiva delle minacce basata sull’intelligenza artificiale aiuta a scoprire tempestivamente i rischi nascosti, mentre un reporting chiaro sostituisce le supposizioni con la sicurezza.

Pensato per gli MSP. Progettato per un’erogazione scalabile

WatchGuard Open MDR è progettato appositamente per gli MSP che offrono sicurezza su larga scala. I partner mantengono la titolarità della relazione con il cliente, mentre WatchGuard opera dietro le quinte come SOC, con il supporto di Technical Account Manager (TAM) dedicati per l’escalation, l’analisi delle cause profonde e la consulenza continua sulla sicurezza.

Le funzionalità principali includono la copertura multiambiente su WatchGuard Firebox, AuthPoint ed EPDR, oltre a strumenti supportati tra cui Microsoft Defender, CrowdStrike Falcon, Okta Workforce Identity, Microsoft 365, AWS, Google e firewall di terze parti, senza dover forzare la migrazione degli strumenti.

«WatchGuard Open MDR ci consente di offrire una protezione di livello enterprise con chiarezza e fiducia, soprattutto ai nostri clienti di piccole e medie dimensioni», ha affermato Don Lawson, Technical Solutions Advisor di Sonit Systems. «Riduce l’alert fatigue, semplifica le operazioni e offre tranquillità ai nostri clienti, con il supporto di un team WatchGuard che ci affianca ben oltre la fase di implementazione».

Open MDR si basa sull’ampliamento del portafoglio MDR di WatchGuard, in seguito alla disponibilità di Total MDR e all’acquisizione di ActZero nel 2025, rafforzando la visione a lungo termine dell’azienda per servizi di sicurezza aperti e basati su piattaforma.

WatchGuard Open MDR è disponibile a livello globale attraverso la rete di partner MSP di WatchGuard.