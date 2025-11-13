Zyxel firma il primo access point industriale WiFi 7

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di rete cloud sicure e potenziate dall’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il lancio del suo primo access point industriale WiFi 7, il NebulaFlex Pro IAP500BE, un modello 4-Stream Dual-Radio progettato specificamente per ambienti interni come magazzini, depositi e officine di manutenzione. Offre resistenza, copertura estesa e prestazioni WiFi 7 ultra-veloci, contribuendo ad accelerare la trasformazione digitale nel settore industriale.

Man mano che i siti industriali si evolvono in ecosistemi sempre più interconnessi, garantire una connettività affidabile rimane una sfida importante. Condizioni difficili, interferenze di segnale e infrastrutture WiFi obsolete creano interruzioni nella rete, limitando la produttività. Con IAP500BE, Zyxel Networks colma questo divario, permettendo alle aziende di estendere il WiFi ultraveloce su tutta la superficie dei reparti produttivi, raggiungendo anche le aree più remote.

“Nel loro percorso di trasformazione digitale e di incremento dell’efficienza, le aziende industriali dipendono sempre più da una connettività WiFi veloce, affidabile anche in ambienti industriali, che consenta loro di scalare le operazioni”, ha dichiarato Kell Lin, Senior Associate Vice President del Networking Strategic Business Unit di Zyxel Networks.

“Con IAP500BE apriamo una nuova fase con il nostro primo access point industriale, offrendo i vantaggi delle velocità WiFi 7, un design resistente e strumenti di gestione flessibili, in grado di semplificare e accelerare la trasformazione digitale nel settore industriale.”

WiFi 7 ad alte prestazioni per le infrastrutture industriali

Gli ampi spazi industriali, con soffitti alti, corsie lunghe e fitte scaffalature, spesso ostacolano i segnali WiFi, creando zone prive di copertura e ritardi nella trasmissione. IAP500BE contribuisce a eliminare questi problemi, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza grazie a:

WiFi 7 BE5000: connettività multi-gigabit a latenza ultra-bassa, progettata per macchinari industriali, sensori, dispositivi portatili degli operatori, veicoli automatizzati guidati (AGV) e sistemi di controllo. Riduce l’ assenza di connessione anche in ambienti con molti dispositivi installati.

connettività multi-gigabit a latenza ultra-bassa, progettata per macchinari industriali, sensori, dispositivi portatili degli operatori, veicoli automatizzati guidati (AGV) e sistemi di controllo. Riduce l’ assenza di connessione anche in ambienti con molti dispositivi installati. Industry-first Smart Mesh MLO : combina la tecnologia Multi-Link Operation (MLO) con il networking mesh per creare un backhaul mesh dual-radio, aumentando la velocità fino al 40% e ampliando la copertura.

: combina la tecnologia Multi-Link Operation (MLO) con il networking mesh per creare un backhaul mesh dual-radio, aumentando la velocità fino al 40% e ampliando la copertura. Design RF-First: la tecnologia di isolamento delle antenne e i layout ottimizzati riducono le interferenze provenienti da reti WiFi, mobili e Bluetooth vicine, offrendo un segnale più pulito e potente.

Affidabilità che resiste anche agli ambienti più strutturati

Ogni interruzione della rete in un ambiente industriale può avere un impatto economico importante. IAP500BE è stato progettato per garantire continuità operativa anche nelle condizioni più difficili, grazie a:

Struttura in metallo e fanless design : Protegge da urti, impedisce l’ingresso di polvere e olio e garantisce una dissipazione efficiente del calore.

: Protegge da urti, impedisce l’ingresso di polvere e olio e garantisce una dissipazione efficiente del calore. Tolleranza climatica elevata: funziona in un intervallo di temperatura da -25°C a +65°C ed è dotato di protezione da fulmini fino a 6KV e protezione ESD fino a 15KV, per ridurre al minimo i danni causati da agenti atmosferici o scariche elettriche.

funziona in un intervallo di temperatura da -25°C a +65°C ed è dotato di protezione da fulmini fino a 6KV e protezione ESD fino a 15KV, per ridurre al minimo i danni causati da agenti atmosferici o scariche elettriche. Alimentazione continua garantita: Il doppio ingresso di alimentazione, con protezione contro la polarità inversa, garantisce il funzionamento del dispositivo anche in caso di guasti alla fonte di alimentazione o errori di cablaggio, riducendo la necessità di costose operazioni di manutenzione e sostituzioni.

Installazione versatile e gestione semplificata

IAP500BE di Zyxel è stato progettato per garantire la massima flessibilità e può essere facilmente adattato a una vasta gamma di ambienti industriali. Che sia montato su guide DIN, fissato a parete o installato all’interno di armadi chiusi, il dispositivo offre opzioni di posizionamento versatili e supporto per antenne esterne, assicurando una copertura ottimale su tutta la superficie dei reparti produttivi.

La gestione della rete è altrettanto semplice. IAP500BE offre tre modalità di gestione flessibili: funzionamento autonomo, gestione tramite controller locale o integrazione completa con la piattaforma Nebula Cloud. Per le aziende che scelgono Nebula Cloud, ogni unità include una licenza Nebula Pro Pack della durata di un anno, con funzionalità cloud avanzate già attive. Questa versatilità permette di gestire reti private o di espandersi verso implementazioni centralizzate gestite in cloud, garantendo al contempo aggiornamenti e manutenzione rapidi ed efficienti.