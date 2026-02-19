Zyxel Networks rafforza la strategia 202

In uno scenario in cui la rete è sempre più centrale per la continuità operativa delle imprese, Zyxel Networks apre il 2026 con una strategia focalizzata su performance, sicurezza e servizi gestiti, confermando il proprio ruolo di abilitatore tecnologico e strategico per partner, MSP e piccole e medie imprese.

«Oggi il nostro ruolo è quello di aiutare le PMI ad accedere a tecnologie e livelli di performance che fino a pochi anni fa erano riservati quasi esclusivamente al mondo enterprise. Parliamo di una vera democratizzazione dell’innovazione, che passa attraverso il canale e partner sempre più evoluti, capaci di trasformare la tecnologia in servizi concreti e sostenibili per il cliente finale. Il nostro ecosistema di canale si conferma solido e in crescita: nel 2025 conta circa 8.000 aziende attive aderenti al Partner Program. All’interno di questo network, oltre 1.000 partner — appartenenti ai livelli Ally, Prime ed Elite — rappresentano la nostra vera forza sul territorio e il nucleo strategico con cui collaboriamo in modo strutturato e continuativo nello sviluppo di soluzioni e opportunità di business per le PMI. Nel 2025 si sono inoltre aggiunti oltre 400 nuovi partner registrati sul Partner Portal, a conferma della vitalità e dell’attrattività del modello.», commenta Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia.

La crescente diffusione di applicazioni cloud, l’aumento dei dispositivi connessi e l’attenzione sempre maggiore alla protezione dei dati stanno trasformando le esigenze delle aziende, che richiedono infrastrutture di rete affidabili, scalabili e semplici da gestire. In questo contesto, Zyxel individua quattro direttrici chiave per il 2026: Wi-Fi 7, connettività multi-gigabit, cybersecurity e cloud networking.

Wi-Fi 7 e multi-gigabit: più prestazioni, più flessibilità

Il Wi-Fi 7 rappresenta un passaggio fondamentale per rispondere alla crescente densità di dispositivi e alle nuove esigenze di banda delle aziende. Per questo Zyxel ha ampliato la propria gamma di soluzioni Wi-Fi 7, con modelli pensati per diversi scenari applicativi: dall’access point industriale IAP500BE al modello desktop NWA30BEpiccole realtà di rete, a cui si aggiungono altri modelli pensati per uffici, retail e ambienti ad alta densità di dispositivi.

In parallelo, la diffusione di infrastrutture multi-gigabit garantisce prestazioni coerenti lungo tutta la rete, eliminando colli di bottiglia e preparando le aziende alle esigenze future. In questo contesto, la nuova serie di switch multi-gigabit XMG2230completa l’ecosistema, assicurando continuità tra accesso wireless ad alte prestazioni e backbone di rete, in linea con le tendenze tecnologiche più avanzate.

Cybersecurity: protezione, consapevolezza e opportunità

La cybersecurity resta uno dei temi più critici per le PMI e, in particolare, per le micro-imprese, spesso non completamente consapevoli dei rischi e prive di risorse dedicate. Anche le recenti iniziative governative a supporto della domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity (Voucher Cloud & Cybersecurityaumentare l’attenzione del mercato su questi temi, aprendo nuove opportunità per il canale IT.

Zyxel affianca i propri partner in questo percorso con un’attività costante di informazione e accompagnamento, supportandoli nell’interpretare le opportunità disponibili e nel trasformarle in progetti concreti e sostenibili per le PMI.

Tra le iniziative operative, il programma Security Trade-Up sui firewall USG FLEX Hconsente di rinnovare l’infrastruttura di sicurezza con sconti fino al 40%, favorendo l’adozione di soluzioni più performanti e aggiornate.

Accanto all’offerta tecnologica, Zyxel investe anche nella diffusione della cultura della sicurezza: i Cybersecurity Labs Zyxelistituti tecnici superiori, basato su laboratori pratici e contenuti didattici, volto ad avvicinare studenti e docenti ai temi della sicurezza informatica e colmare lo skill gap.

Un’attenzione specifica è riservata inoltre al mondo delle micro-imprese e dei professionisti. Il progetto Zyxel Commercialisti ItaliaDirectiodei dati dei clienti, offrendo soluzioni e contenuti mirati per un segmento particolarmente esposto ma spesso poco strutturato sul fronte della sicurezza.

L’attenzione crescente verso la sicurezza e le attività di accompagnamento rivolte al canale si riflettono anche nei risultati di business: nel corso dell’ultimo anno, il segmento cybersecurity ha registrato una crescita complessiva di circa il 15%, accompagnata da un aumento del numero di clienti che adottano soluzioni di protezione integrate di circa il 10%, con una progressiva adozione di modelli di gestione più evoluti.

Nebula, MSP e Partner Program: il cloud come modello operativo

Al centro della strategia Zyxel c’è Nebulacontinua a evolversi per rispondere alle esigenze degli MSP di oggi. La gestione centralizzata e multi-tenant, il monitoraggio avanzato, l’integrazione nativa tra rete e sicurezza e la possibilità di scalare facilmente i servizi rendono Nebula uno strumento chiave per costruire modelli di business basati sui servizi gestiti.

In questo percorso si inserisce anche l’evoluzione del Partner Program Zyxelstrutturato su livelli che crescono in base al numero di dispositivi gestiti in Nebula. Un approccio che premia l’impegno dei partner nella gestione attiva delle reti dei clienti e che mira a rafforzare il loro ruolo come specialisti del cloud networking, offrendo vantaggi crescenti e favorendo una relazione di lungo periodo basata su competenze, continuità e valore.

Grazie al nuovo modello, tutti i partner hanno la possibilità di crescere rapidamente all’interno della struttura a livelli, accedendo progressivamente a vantaggi sempre più competitivi e rafforzando la capacità del canale Zyxel di offrire soluzioni e servizi a valore nelle PMI.

Formazione e contenuti: dai webinar agli scenari verticali

Lo sviluppo delle competenze rimane un elemento centrale della strategia Zyxel. Accanto ai corsi e alle certificazioni disponibili in italiano on demand sull’

Il 2026 segna un’evoluzione del format dei webinar: i nuovi appuntamenti saranno sempre più orientati a scenari di mercato, verticali applicativi e best practice, con l’obiettivo di aiutare i partner a interpretare le esigenze di specifici segmenti — come micro-imprese e studi professionali — e a tradurre la tecnologia in soluzioni concrete, replicabili e ad alto valore per il cliente finale.

Uno sguardo al 2026

Guardando al 2026, Zyxel conferma il proprio impegno nel supportare partner e PMI in un percorso di crescita sostenibile, accompagnandoli nell’adozione di tecnologie avanzate, nella protezione delle infrastrutture e nello sviluppo di competenze. La strategia punta a trasformare la tecnologia in un abilitatore concreto di valore, sicurezza e continuità operativa, offrendo soluzioni integrate, servizi gestiti e strumenti formativi che rispondono alle esigenze specifiche del canale e delle piccole e medie imprese.