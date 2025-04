Access Point Outdoor: novità Wi-Fi 7 e 6 da Omada

Omada, il marchio di TP-Link dedicato esclusivamente alle soluzioni di rete aziendali, annuncia quattro nuovi Access Point progettati per ambienti outdoor, ideali a garantire una copertura veloce e stabile in contesti articolati come grandi aree urbane, complessi industriali, luoghi pubblici di incontro e centri logistici.

La nuova linea per esterni nasce per rispondere alle esigenze di rete differenti, sia in termini di prestazioni sia di copertura. Inoltre, tutti i modelli condividono una solida resistenza alle condizioni ambientali più impegnative integrando una certificazione IP68, con resistenza a temperature estreme (da -30°C a +70°C) e protezione contro le scariche elettrostatiche. Pioggia, polvere, umidità o sbalzi termici non rappresentano un ostacolo, con Omada la rete non si ferma mai.

Opzioni di continuità di rete con Omada Seamless Roaming e Mesh

La gamma di Access Point Outdoor Omada integra la funzionalità Seamless Roaming che consente ai dispositivi client di effettuare il passaggio da un punto di accesso all’altro in maniera automatica e trasparente, assicurando una connessione stabile e senza interruzioni. In aggiunta, è disponibile anche la tecnologia Mesh che permette la creazione di un’infrastruttura di rete dinamica e auto-organizzante, nella quale ogni nodo comunica con gli altri per ottimizzare la copertura del segnale e garantire un’esperienza utente uniforme su tutta l’area di utilizzo.

Access Point Outdoor Wi-Fi 7 e 6 per contesti ad elevata affluenza

Il dispositivo EAP772-Outdoor si distingue all’interno della serie per l’adozione per la prima volta dello standard Wi-Fi 7 di ultima generazione. Questo Access Point Outdoor è una soluzione avanzata, equipaggiata con una porta LAN 2.5G, beneficia di un’architettura radio tri-band che, grazie al supporto della nuova banda di frequenza a 6 GHz, alla tecnologia MLO (Multi-Link Operation) e ad antenne intelligenti, è in grado di erogare velocità superiori ai 9 Gbps. La sua progettazione è specificamente orientata a soddisfare le stringenti necessità di infrastrutture di rete in ambienti caratterizzati da una significativa concentrazione di utenti, quali complessi sportivi, scali aeroportuali e aree urbane densamente popolate.

Parallelamente, il modello EAP668-Outdoor HD dei nuovi Access Point Outdoor Omada si posiziona come una soluzione Wi-Fi 6 ad elevate prestazioni all’interno dell’ecosistema Omada. Dotato di una porta 10G SFP+ e di una porta LAN 2.5G, questo Access Point è in grado di supportare simultaneamente oltre 1000 connessioni client. Una seconda porta Ethernet con funzionalità PoE+ (fino a 30W in uscita) offre la possibilità di alimentare dispositivi esterni come switch, router o telecamere di sorveglianza. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente indicato per l’implementazione in campus universitari, strutture ricettive, eventi di grande portata e ampie aree aziendali, garantendo una copertura wireless estesa e performante.

Due soluzioni per la connettività in ambienti industriali e logistici

Progettati per rispondere in modo efficace alle esigenze di comunicazione in contesti come magazzini, impianti industriali, parcheggi e aree dedicate alla logistica, i modelli EAP650 D30 ed EAP650 D120 sono caratterizzati da antenne integrate ad alto guadagno, in grado di offrire una copertura precisa e a lungo raggio, fino a 15 dBi. Questa configurazione consente un’ottimizzazione mirata del segnale, particolarmente utile in ambienti con strutture lineari come corsie di scaffalature o corridoi industriali, garantendo una distribuzione uniforme della rete e riducendo al minimo le dispersioni. Entrambi i modelli prevedono una porta Ethernet Gigabit.

Montaggio rapido e gestione intuitiva

Tutte le soluzioni sono predisposte per un collegamento semplificato e immediato, offrendo la flessibilità di montaggio a parete, su pali o su altre strutture dalla conformazione irregolare. Inoltre, grazie al riconoscimento automatico dei dispositivi e alla configurazione One-Click integrata in Omada SDN, gli installatori possono effettuare la configurazione e la gestione di tutti i modelli in tempi brevi.