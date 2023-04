AQUILA PRO AI: presentata la nuova serie di router WiFi di D-Link

D-Link presenta i nuovi router ed extender mesh Wi-Fi 6/6E della serie AQUILA PRO AI, progettati per migliorare la connettività e l’affidabilità delle reti domestiche intelligenti. Questo sistema Wi-Fi mesh all’avanguardia è conforme al più recente standard Matter e dispone di un algoritmo AI integrato che garantisce la massima affidabilità della rete Wi-Fi.

Il nuovo router mesh Wi-Fi 6/6E si caratterizza per un design unico che bilancia estetica e funzionalità. Il suo aspetto elegante lo rende un moderno oggetto di arredo in una smart home, mentre le sue funzionalità avanzate offrono un’esperienza di altissima qualità. Con il sistema Wi-Fi mesh AQUILA PRO AI, gli utenti possono usufruire di una velocità tri-band istantanea fino a 7.800 Mbps, di una copertura migliorata e di una rete Wi-Fi domestica completa più intelligente e affidabile. La nuova serie comprende router dotati di porta WAN da 2,5 Gigabit e quattro porte LAN Gigabit, che ne fanno la scelta ideale per fornire una connettività ininterrotta a console di gioco, TV streaming 4K/8K, PC e altri dispositivi in rete.

“Siamo entusiasti di poter presentare questi nuovi router Wi-Fi 6/6E Mesh compatibili con Matter, che saranno presto disponibili anche per il mercato italiano”, ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Italia (nella foto). “Il nostro obiettivo è offrire ai consumatori una soluzione Wi-Fi intelligente, affidabile ed elegante per rendere la loro esperienza di smart home migliore. Grazie a funzioni avanzate e a un design all’avanguardia, siamo certi che la serie AQUILA PRO AI contribuirà a colmare il divario tra un Wi-Fi veloce e affidabile e la comodità di una smart home completamente integrata.”

La serie AQUILA PRO AI comprende sei modelli, MS78, MS60, MS30, M60, M30 e E30, che forniscono una soluzione Wi-Fi mesh completa in grado di soddisfare le diverse esigenze delle smart home. Il router MS78 Wi-Fi 6E AX7800 tri-band, il router MS60 Wi-Fi 6 AX6000 dual-band e il router MS30 Wi-Fi 6 AX3000 dual-band, conformi a Matter, consentono a qualsiasi dispositivo abilitato allo standard Matter di connettersi alla rete senza problemi.

Il router M60 Wi-Fi 6 AX6000 dual-band, il router M30 Wi-Fi 6 AX3000 dual-band e il range extender E30 Wi-Fi 6 AX3000 dual-band completano la famiglia assicurando i massimi livelli di performance per lo streaming e le postazioni gaming in tutta la casa. Inoltre, tutti i modelli supportano il controllo vocale di Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo agli utenti di gestire facilmente la propria smart home.

La tecnologia AI potenzia le reti domestiche

L’algoritmo AI di D-Link, che comprende AI Wi-Fi Optimiser, AI Mesh Optimiser e AI Traffic Optimiser, è progettato per migliorare automaticamente le prestazioni della rete wireless e garantire una connessione ottimale in tutta la casa. AI Wi-Fi Optimiser potenzia le connessioni Wi-Fi con la selezione automatica dei canali per ridurre al minimo le interferenze. AI Mesh Optimiser consente una copertura di rete veloce e affidabile grazie all’auto path optimisation e alle funzionalità di self-healing. AI Traffic Optimiser garantisce streaming video 4K/8K e videochiamate senza interruzioni grazie alla tecnologia QoS basata su AI.

Matter, uno standard di riferimento per le smart home

Matter è diventato il nuovo standard di settore per i dispositivi per la smart home, dal momento che consente la comunicazione e l’integrazione senza interruzioni tra prodotti diversi di produttori diversi. Con la conformità a Matter, i consumatori possono ora disporre di un’esperienza smart home unificata e più sicura, in cui tutti i dispositivi lavorano insieme in modo armonioso senza bisogno di più app o hub.

Progettata per semplificare il processo di configurazione dell’ecosistema smart home, l’app D-Link AQUILA PRO AI è un’applicazione smart home abilitata a Matter con un’interfaccia intuitiva, che guida gli utenti attraverso un processo di on-boarding passo dopo passo per aggiungere prodotti conformi a Matter alla loro rete smart home. L’app visualizza tutti i dispositivi compatibili con Matter in un’unica posizione, consentendo agli utenti di gestire e controllare facilmente la propria rete domestica intelligente. La funzione smart scene consentirà agli utenti di semplificare la propria smart home per migliorare la smart life.