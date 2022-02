Cambium: ripensare il 5G in chiave Fixed Wireless Access

Dal 28 febbraio al 31 marzo, in occasione dell’edizione 2022 del Mobile World Congress di Barcellona, Cambium Networks porterà la propria visione per il 5G fisso e onde millimetriche per efficienza spettrale e semplificazione della rete.

Nel lungo percorso di innovazione compiuto da Cambium Networks, infatti, sono state sviluppate soluzioni basate sia su tecnologie proprietarie che standard. In ogni caso, l’approccio dell’azienda è sempre stato originale e volto ad offrire un reale valore aggiunto, ovvero funzionalità uniche che rappresentassero un concreto miglioramento delle prestazioni.

Anche di fronte al 5G Cambium ha sviluppato una sua originale visione e quindi un preciso percorso di sviluppo e si è focalizzata in modo verticale sul 5G fisso, dove vede come formula vincente l’implementazione del 5G attraverso l’utilizzo delle onde millimetriche, quindi dei 26 e dei 28 GHz.

Accanto a questo tema centrale, a Barcellona, Cambium parlerà di Enterprise WLAN and Switching, cloud-based management e provisioning e di Network Planning.

Presso le Suite 7F65MR e 7G66MR il management di Cambium sarà disponibile per approfondire tutti questi temi.

In particolare saranno presenti:

Martin de la Serna – EMEA VP Sales

Scott Imhoff – SVP Product Management & Planning

Antony Jamin – Senior Director & Cambium Fellow

Antony Holmes – Vice President – mmWave Products

Alessio Murroni – Europe VP Sales

Simon Staddon – Director – EMEA RTM