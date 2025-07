EnGenius ECW520: prestazioni Enterprise Wi-Fi 7 alla portata delle PMI

EnGenius Technologies, azienda globale attiva nelle soluzioni di connettività avanzata e reti Cloud, presenta il nuovo Access Point ECW520 WiFi 7 Cloud Managed Tri Band 2x2x2 – 5800Mbps – 2.5GbE, l’ultima novità della sua linea Wi-Fi 7, progettata per rendere accessibile alle PMI una connettività di livello professionale.

Il nuovo ECW520 combina prestazioni wireless avanzate con una gestione semplificata via Cloud, offrendo una soluzione moderna e affidabile per imprese che necessitano di reti più veloci, stabili e sicure. Grazie all’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e all’integrazione con la piattaforma EnGenius Cloud, l’ECW520 semplifica la transizione al Wi-Fi 7, garantendo efficienza operativa e facilità di implementazione.

Prestazioni elevate e tecnologia di ultima generazione

Supportato dalla piattaforma Qualcomm Networking Pro 1220 Wi-Fi 7, il Cloud Managed Access point ECW520 offre prestazioni tri-band 2x2x2 con throughput combinato fino a 10,8 Gbps e connettività 2.5GbE, ridefinendo gli standard qualitativi per le piccole e medie imprese. Proposto a un prezzo altamente accessibile, rappresenta una soluzione strategica per IT manager, MSP e integratori che cercano affidabilità, capacità e scalabilità nelle reti aziendali

Funzioni avanzate dell’ECW520 WiFi 7 Cloud Managed – Tri Band 2x2x2 – 5800Mbps – 2.5GbE:

• Gestione Cloud senza licenza per il monitoraggio centralizzato da qualsiasi luogo.

• Provisioning mobile-first tramite l’app EnGenius Cloud To-Go.

• Sicurezza avanzata con supporto WPA3 Enterprise.

• Garanzia di 5 anni per massima affidabilità nel tempo.

Tecnologia Wi-Fi 7 al servizio delle PMI

L’ECW520 incorpora le più recenti innovazioni del Wi-Fi 7 per garantire prestazioni ottimali anche in ambienti complessi:

• Canali da 320 e 240 MHz, 4096-QAM e Multi-Link Operation (MLO) per aumentare il

throughput e ridurre la latenza.

• Multi-RU puncturing per migliorare l’utilizzo dello spettro in scenari congestionati.

• Porta Ethernet da 2,5 Gigabit con supporto PoE+ e consumo massimo di soli 21 W,

compatibile con le infrastrutture esistenti.

• Retrocompatibilità completa con gli standard Wi-Fi precedenti, per una transizione

graduale e senza interruzioni.

La combinazione tra funzionalità tecniche avanzate e competitività in termini di budget rende

l’ECW520 WiFi 7 – Cloud Managed Access point – Tri Band 2x2x2 una soluzione ideale per gli

ambienti ad alta densità come le PMI, gli istituti scolastici, l’ospitalità e gli uffici professionali.

Efficienza operativa semplificata dalla gestione Cloud

L’integrazione con EnGenius Cloud consente ai team IT di gestire da remoto l’intera infrastruttura

di rete senza costi aggiuntivi. Il provisioning zero-touch e l’interfaccia intuitiva semplificano le fasi

di configurazione e manutenzione, riducendo tempi e complessità operative.

Vantaggi principali dell’ECW520:

• Prestazioni aziendali a costi contenuti: EnGenius offre il Wi-Fi 7 alle PMI a un prezzo

estremamente competitivo.

• Gestione Cloud completa: visualizzazione, controllo e automazione da remoto, ovunque e

in qualsiasi momento.

• Implementazione semplificata: grazie all’app Cloud To-Go la configurazione avviene in

meno di cinque minuti.

• Sicuro e scalabile: crittografia aziendale WPA3, scalabilità Cloud multi-AP.

• Installazione semplice e rapida: Include un sistema di montaggio click-and-twist e uno slot

Kensington lock.

• Garanzia estesa del prodotto: garanzia di 5 anni.

“Con l’ECW520, EnGenius semplifica la transizione verso il Wi-Fi 7”, ha dichiarato Roger Liu, Vicepresidente Esecutivo di EnGenius Technologies. “Questa soluzione rappresenta il traguardo del nostro impegno nel fornire infrastrutture wireless ad alte prestazioni, sicure e scalabili, in linea con le realtà finanziarie delle moderne PMI e dei loro partner tecnologici”.

L’ECW520 WiFi 7 – Cloud Managed Access point – Tri Band 2x2x2 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione tecnologica e accessibilità economica, rendendo il Wi-Fi 7 una realtà concreta per le PMI e gli ambienti professionali ad alta densità. EnGenius continua a guidare l’evoluzione dei network aziendali, garantendo infrastrutture di rete solide e flessibili, pensate per le esigenze in continua evoluzione delle imprese moderne.

L’ECW520 sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati e i partner di distribuzione EnGenius

entro la fine di luglio.