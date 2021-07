Analog Devices ha ampliato il portfolio ADI Chronous Industrial Ethernet con soluzioni che portano la connettività Ethernet a lungo raggio, edge to cloud, consentendo la configurabilità in tempo reale, un minore consumo energetico e un utilizzo ottimizzato degli asset. Le nuove offerte ADI Chronous supportano lo standard Ethernet di livello fisico 10BASE-T1L e consentono nuovi flussi di dati provenienti dai nodi periferici delle aree remote e pericolose negli impianti di processo e di produzione. Questi dati, in precedenza non disponibili, possono ora essere accessibili in modo continuo attraverso la rete e utilizzati per valutare fattori come la salute degli asset, l’utilizzo delle materie prime e i parametri di processo che consentono una produzione più sostenibile.

“Molti edifici e impianti di processo necessitano di un costante intervento manuale in loco da parte del personale di servizio e combattono con la limitata capacità di ottimizzare gli asset a livello aziendale”, ha dichiarato Mark Barry, General Manager, Automation and Energy di Analog Devices. “Fornendo soluzioni Industrial Ethernet a lungo raggio conformi allo standard Ethernet 10BASE-T1L, consentiamo ai nostri clienti di ottenere comunicazioni affidabili su distanze molto più lunghe, coprendo l’ultimo miglio di connettività. Questo abilita davvero i benefici della digitalizzazione attraverso un accesso ininterrotto ai dati dei dispositivi edge e un migliore controllo degli asset remoti”.

Le più recenti soluzioni di ADI Chronous permettono ai clienti di ridurre il consumo energetico negli edifici e la loro impronta di carbonio complessiva attraverso un migliore controllo dei parametri. Le soluzioni Industrial Ethernet ADI Chronous ADIN1100 e ADIN1110 possono trasferire dati su 1,7 chilometri (un aumento significativo rispetto ai precedenti standard Ethernet) attraverso un singolo cavo twisted pair Ethernet, che aiuta a ridurre spazio, peso e costi. Questi cavi sono più leggeri e flessibili rispetto ai tradizionali cavi Ethernet e possono essere dislocati nell’infrastruttura di cablaggio esistente, riducendo i costi e la complessità della messa in servizio.

Le nuove soluzioni Industrial Ethernet sono proposte in due opzioni flessibili: MAC PHY e PHY. Il MAC PHY (ADIN1110) permette di ottenere sistemi con i più bassi consumi del settore, il che rende più semplice il retrofit per Ethernet nei sensori di campo o negli attuatori e mantiene l’investimento pregresso nel software e nella tecnologia del processore. Il PHY (ADIN1100) fornisce interfacce Ethernet standard e supporta l’uso in progetti più complessi come gli sviluppi degli switch di campo o i building controller.