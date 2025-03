FRITZ!Box 6860 5G: Internet 5G ultraveloce per la casa

Il FRITZ!Box 6860 5G di AVM, disponibile da oggi, offre una soluzione all’avanguardia per l’accesso a Internet mobile veloce con hotspot Wi-Fi e telefonia affidabile, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla più recente tecnologia 5G, a un design robusto e a opzioni di rete versatili, soddisfa le esigenze più elevate sia degli utenti privati che aziendali. Grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access, il dispositivo supporta sia il 5G (NSA, SA) che l’LTE, raggiungendo velocità di trasmissione dati fino a 1.3 gigabit al secondo. Con un potente Wi-Fi Mesh basato sullo standard Wi-Fi 6, distribuisce i dati in tutta la casa in modalità wireless. Inoltre, il FRITZ!Box 6860 5G è dotato di una base DECT per la telefonia e la smart home e supporta Voice over LTE e Voice over New Radio. Grazie al suo design compatto e all’alimentazione e trasmissione dati tramite Power over Ethernet (PoE), il FRITZ!Box 6860 5G può essere posizionato comodamente ovunque, su una parete o una finestra e persino all’esterno.

Il FRITZ!Box 6860 5G è disponibile ora al prezzo consigliato al pubblico di 489 euro.

Pensato per il futuro e compatibile con tutti gli standard mobili

Il FRITZ!Box 6860 5G supporta sia il 5G standalone (SA) che il 5G non-standalone (NSA), oltre agli standard mobili 4G e 3G. Grazie al supporto di numerose frequenze di rete mobile, comprese quelle future (n75, n76, n77), è già pronto per le esigenze delle reti di domani. Le quattro antenne mobili integrate garantiscono connessioni rapide e stabili su tutte le frequenze supportate.

Una rete domestica potente con Wi-Fi 6 e LAN Gigabit

Il FRITZ!Box distribuisce in modo ottimale il flusso di dati 5G e 4G fino a 1,3 Gbit/s nella rete domestica grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 a lungo raggio. È possibile collegare dispositivi aggiuntivi tramite la porta LAN Gigabit integrata. L’adattatore di alimentazione Power over Ethernet (PoE) incluso fornisce sia alimentazione che connettività dati, mentre lo slot nano-SIM consente un utilizzo flessibile della rete mobile.

Funzionalità integrate per telefonia e smart home

Il FRITZ!Box 6860 5G offre un’ampia gamma di funzioni telefoniche: fino a sei telefoni cordless e dieci telefoni IP possono essere utilizzati tramite il registrar SIP interno. Le chiamate vengono effettuate tramite il numero mobile della SIM card utilizzando VoLTE/VoNR o, in alternativa, via VoIP/SIP. Sono integrate inoltre fino a cinque segreterie telefoniche, un fax e la funzione SMS (con possibilità di inoltro dei messaggi via email). Anche i videocitofoni possono essere collegati via DECT o IP/SIP. Inoltre, dispositivi smart home come il FRITZ!DECT 302 (presto rinominato FRITZ!Smart Thermo 302), il FRITZ!DECT 440 (FRITZ!Smart Control 440), il FRITZ!DECT 500 (FRITZ!Smart Light 500) e molti altri possono essere integrati tramite DECT.

Design resistente agli agenti atmosferici per un comodo utilizzo all’esterno

Il FRITZ!Box 6860 5G si distingue per il suo design compatto e robusto, progettato appositamente per un utilizzo versatile sia in ambienti interni che esterni. Per l’uso esterno, la certificazione IP54 garantisce protezione dagli spruzzi d’acqua, rendendo il dispositivo particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Due supporti (rosso per l’interno, bianco per l’esterno) permettono di adattare facilmente il router alla posizione di utilizzo.

Connettività ottimale anche in condizioni di ricezione difficili

Il FRITZ!Box 6860 5G consente un perfetto posizionamento rispetto alla rete mobile, grazie a un pratico strumento di allineamento e a LED che indicano sia la potenza del segnale che lo stato attuale della connessione (5G, 4G o Wi-Fi). Quando installato all’esterno, il FRITZ!Box 6860 5G può essere combinato, ad esempio, con un FRITZ!Repeater o il FRITZ!Box 4050 tramite la porta LAN dell’adattatore PoE incluso, per migliorare la copertura Wi-Fi e DECT all’interno della casa.