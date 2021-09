Gli ambienti industriali nel perimetro di D-Link

D-Link ha annunciato l’aggiunta dell’Access Point industriale AC1200 Wave 2 (DIS-2650AP) alla sua gamma di soluzioni di rete per ambienti industriali. Questo modello offre una soluzione robusta e gestita centralmente che consente una connettività wireless affidabile per ambienti difficili.

L’Industrial AC1200 Wave 2 Access Point è dotato della tecnologia all’avanguardia 802.11ac Wave 2, che offre velocità wireless dual-band combinate fino a 1200 Mbps. Fornendo e supportando la tecnologia MU-MIMO e il Band Steering, DIS-2650AP permette a più dispositivi di ottenere un segnale Wi-Fi ad alta banda e di collegarsi alla migliore banda di frequenza disponibile.

Per consentire la connettività negli ambienti industriali, il nuovo access point è stato progettato con una robusta struttura di metallo e un ampio intervallo di temperatura operativa da -20 a 65°C. Il DIS-2650AP è inoltre dotato di una protezione ESD integrata da 2kV e 15kV che assicura un funzionamento continuo anche in caso di sovraccarichi o scariche elettriche.

Adattabile e progettato per lavorare in una serie di ambienti di rete con facilità, il DIS-2650AP può essere configurato in varie modalità di funzionamento: access point, sistema di distribuzione wireless (WDS) con access point, WDS / bridge (senza trasmissione AP) e client wireless.

Adatto ad ambienti industriali, posizionabile in aree al limite

Per una maggiore flessibilità, il DIS-2650AP può anche essere facilmente montato su barra DIN o a parete e dispone dell’opzione per essere alimentato tramite PoE o tramite ingresso DC, rendendolo ideale per il posizionamento in aree difficili da raggiungere – per fornire connettività ovunque sia necessario.

L’Access Point industriale AC1200 Wave 2 può essere installato come dispositivo autonomo o gestito centralmente attraverso il software di gestione gratuito Nuclias Connect di D-Link o attraverso Nuclias Connect Hub, permettendo agli amministratori di rete di monitorare e configurare le reti da remoto.

Il DIS-2650AP fa parte della vasta gamma di soluzioni di rete industriali di D-Link, che include gli switch Ethernet e i router VPN M2M, per offrire connettività su larga scala in una serie di ambienti difficili.