Perché installare un allarme perimetrale esterno interrato

All’interno dei contesti di sicurezza aziendali, è essere sempre più importante il raggiungimento di un elevato livello di protezione dei propri edifici, partendo dalla prevenzione delle intrusioni negli spazi esterni con un allarme perimetrale esterno interrato. Emerge quindi la necessità di ripensare alla difesa di queste aree strategicamente rilevanti, dotandosi di allarmi perimetrali esterni interrati volti a prevenire qualsiasi tipo di interferenza da parte di malintenzionati.

Un efficace monitoraggio degli accessi alle proprietà tramite un allarme perimetrale esterno interrato permette di rilevare gli ingressi non autorizzati nella prima fase di intrusione, anticipando il segnale di allarme e aumentando le probabilità di sventare il possibile furto.

Axitea, global security provider italiano, suggerisce 6 motivi principali che fanno dell’allarme interrato una soluzione ideale per garantire la massima sicurezza di ogni edificio:

Maggiore sicurezza grazie all’invisibilità

I sistemi di protezione perimetrale esterna interrata sono composti da una fascia di rilevazione totalmente invisibile, discreta e non individuabile dai ladri: se una soluzione anti-intrusione non si vede sarà più difficile da eludere o da sabotare.

Rispetto dei canoni estetici del sito

Non essendo visibili, i perimetrali interrati sono particolarmente adatti in situazione esterne in cui è richiesto un rispetto dei canoni estetici, come nel caso di monumenti, palazzi storici o abitazioni private.

Immunità rispetto alle condizioni climatiche

Le condizioni climatiche sono tipicamente un nemico dei sistemi di rilevazione intrusione per la generazione di falsi positivi, in particolare nel caso di pioggia, grandine, vento o importanti escursioni termiche. I sistemi interrati sono immuni dalle variazioni delle condizioni climatiche.

Nessun impatto dalle variazioni della flora

Un ambiente esterno è interessato da possibili variazioni nel corso del tempo, derivanti dall’evoluzione della flora presente (arbusti o alberi che crescono nel corso degli anni) o da lavori di giardinaggio (che possono danneggiare sistemi esterni). Se questo può diminuire l’efficacia dei sistemi perimetrali esterni “tradizionali”, non tocca solitamente i sistemi interrati.

Nessuna manutenzione programmata necessaria

Grazie alla particolare tecnologia impiegata e al fatto che questi sistemi non sono esposti agli agenti atmosferici i rivelatori non necessitano di alcun intervento di manutenzione programmata.

Compatibilità con la presenza di piccoli animali

In molti sistemi antintrusione esterni i falsi positivi derivano dal passaggio di animali di piccola taglia nei paraggi di un sensore (gatti, volatili, ecc..). I sistemi interrati sono in grado di discriminare il passaggio di animali di piccola taglia da reali intrusioni.

Quella appena vista è una delle soluzioni che può essere utilizzata per la messa in sicurezza del perimetro aziendale. Risulta fondamentale però effettuare un’analisi del rischio, affidandosi a un security provider, per comprendere effettivamente quale soluzione adottare nel proprio contesto.