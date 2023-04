Router Wi-Fi 6E, senza abbonamento: novità da Zyxel per la protezione delle pmi

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, ha annunciato il lancio del nuovo SCR 50AXE – AXE5400 Tri-band Wi-Fi 6E Secure Cloud-managed Router. Il router Wi-Fi6E di Zyxel è progettato per gli utenti in smart working e di piccole imprese che hanno bisogno di una rete sicura e di un Wi-Fi superveloce.

Nel panorama odierno delle minacce, le aziende devono investire in una solida sicurezza delle reti wireless per impedire agli utenti non autorizzati di accedere alle loro reti. Sebbene esistano molti dispositivi di sicurezza e Wi-Fi sul mercato, le piccole imprese e i lavoratori in smart working spesso faticano a trovare una soluzione che sia al contempo economica,semplice, veloce, sicura e facile da gestire. Il router Wi-Fi6E SCR 50AXE risponde a questa esigenza, riunendo in un unico dispositivo, a un prezzo accessibile, tutte le funzionalità necessarie alle piccole realtà di rete.

Sicurezza di rete inclusa e gratuita

Il router SCR 50AXE è stato progettato pensando alla sicurezza, offrendo protezione firewall, restrizioni nazionali, VPN IPsec, SSID guest, il tutto senza costi aggiuntivi di abbonamento o licenza. Le funzionalità integrate di gestione delle minacce aiutano a proteggere le piccole imprese da ransomware, malware, email fraudolente, phishing e altri attacchi, utilizzando tecnologie basate sulla reputazione che garantiscono prestazioni elevate con un consumo ridotto di potenza di calcolo.

Gli utenti che desiderano ulteriori opzioni di sicurezza e gestione possono scegliere di acquistare la licenza SCR Pro Pack , che include informazioni sulle minacce in tempo reale, web filtering (DNS) basato su Trellix, log retention per 30 giorni, gestione intelligente della rete assistita dall’intelligenza artificiale e altro ancora.

Tutte le funzioni di gestione delle minacce sono presentate in una dashboard di sicurezza che mostra gli approfondimenti sulle minacce e fornisce informazioni sul comportamento dei dispositivi collegati al router.

Wi-Fi superveloce, semplice da gestire

Oltre ai servizi di sicurezza, il router Wi-Fi6E SCR 50AXE include anche il più recente AXE5400 Wi-Fi 6E tri-band per garantire alle aziende l’accesso alle frequenze a 2,4GHz e 5GHz e alla nuova radio a 6GHz con canali super wide. Ciò consente di sfruttare la massima velocità e la bassa latenza su più connessioni simultanee.

SCR 50AXE è cloud-native e può essere gestito attraverso la piattaforma Nebula di Zyxel. Attraverso l’applicazione Nebula, i clienti possono completare l’onboarding dell’SCR 50AXE in pochi clic e impostare il nome Wi-Fi per l’intera rete, compresi il router e gli eventuali access point aggiuntivi. Inoltre, l’applicazione consente agli utenti di gestire la connettività e di avere un colpo d’occhio sulla sicurezza da qualsiasi luogo, attraverso un’unica dashboard.

Ken Tsai, Associate Vice President di Zyxel Gateway SBU, afferma: “Il mercato delle piccole imprese è spesso trascurato quando si tratta di sicurezza e gestione della rete, quindi siamo orgogliosi di offrire una soluzione conveniente che riunisce il meglio di entrambi gli aspetti in un unico dispositivo. Combinando la migliore sicurezza della categoria, il Wi-Fi superveloce e la gestione cloud, il router SCR 50AXE è la soluzione perfetta per le aziende che desiderano semplificare la gestione della rete senza sacrificare la sicurezza o la qualità.”