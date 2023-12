Smart Switch Serie S3600 da Netgear

NETGEAR , fornitore di prodotti di rete che supportano aziende grandi e piccole, presenta gli smart switch NETGEAR serie S3600 gestiti tramite cloud, che si aggiungono al suo portfolio all’avanguardia di switch progettati per soddisfare le esigenze crescenti delle aziende di oggi che richiedono reti sempre più veloci. La serie S3600 include le versioni 10G/Multi-Gigabit a 8 porte (XS508TM) e la versione 10G/Multi-Gigabit a 16 porte (XS516TM) in grado di fornire connettività cablata flessibile e auto adattativa per dispositivi a larghezza di banda elevata.

Le crescenti esigenze di una rete che supporti applicazioni e dispositivi a larghezza di banda elevata sul posto di lavoro spesso provocano cali di connettività, velocità ridotte, colli di bottiglia, streaming di contenuti e download lenti. La serie S3600 di smart switch risolve questi problemi in modo diretto e consente agli imprenditori di connettere semplicemente i dispositivi e fornire istantaneamente a ciascun dispositivo esattamente la velocità di cui ha bisogno: 1G, 2,5G, 5G o 10G.

NETGEAR – Soluzione di rete totale

Le soluzioni di NETGEAR funzionano perfettamente per una rete aziendale ottimizzata. XS508TM e XS516TM sono le ultime aggiunte alla soluzione di rete totale di NETGEAR; si uniscono al router PR60X Pro, agli access point Pro WiFi e alla piattaforma di gestione cloud Insight recentemente annunciati, aiutando le aziende a sfruttare la connettività di rete più recente, il tutto da un unico fornitore.

“Gli imprenditori si trovano ad affrontare una pressione costante man mano che la loro organizzazione cresce, ad esempio nella gestione della larghezza di banda di rete, soprattutto quando il numero di dispositivi a larghezza di banda elevata continua ad aumentare”, ha affermato Iphie Chen , Senior Product Line Manager di NETGEAR. “Con il nostro ultimo lancio, gli imprenditori possono scegliere lo switch 10G/Multi-Gigabit a 8 porte o 16 porte che soddisfa le loro specifiche esigenze di rete, avendo allo stesso tempo spazio per crescere ancora. La nuova serie di smart switch S3600 offre una facile configurazione e gestione, fondamentale soprattutto per le aziende che non dispongono delle risorse IT in loco richieste per la maggiore parte delle soluzioni aziendali.”

L’S3600 include una gestione web intuitiva che semplifica la configurazione iniziale per un rapido onboarding al livello di accesso della rete. È dotato di 2 porte uplink in fibra SFP+ 10G, perfette per un server 10G locale o per l’aggregazione di uplink al core della rete aziendale. Inoltre, l’S3600 offre funzionalità Smart Switch avanzate come routing statico IPv6 Layer 2+/3, policy DiffServ QoS, LACP, controllo broadcast/multicast/unicast, DHCP e altro ancora per soddisfare anche le esigenze più avanzate delle aziende di medie e grandi dimensioni.

Sebbene l’interfaccia utente integrata sia inclusa per offrire agli imprenditori il pieno controllo sulla configurazione, l’impostazione e la gestione dello switch sono ancora più comode tramite la piattaforma di gestione cloud NETGEAR Insight. Insight fornisce configurazione remota completa e risoluzione dei problemi per router NETGEAR Pro, access point WiFi Pro e switch gestiti da Smart Cloud. I gestori di rete possono facilmente implementare, gestire e monitorare ogni aspetto della rete da un unico pannello di controllo.

Inoltre, NETGEAR garantisce l’affidabilità del prodotto con una garanzia a Limited Lifetime* e un supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo l’assistenza di esperti quando necessario.

Ulteriori specifiche tecniche includono:

8 o 16 porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet per una connettività cablata flessibile e auto adattativa di dispositivi a larghezza di banda elevata – Connetti i dispositivi istantaneamente e fornisci a ciascun dispositivo esattamente la velocità di cui ha bisogno: 1G, 2,5G, 5G o 10G, automaticamente.

– Connetti i dispositivi istantaneamente e fornisci a ciascun dispositivo esattamente la velocità di cui ha bisogno: 1G, 2,5G, 5G o 10G, automaticamente. Switching non bloccante con struttura line rate da 200 Gbps (XS508TM) o 360 Gbps (XS516TM): ottieni tutta la connettività che desideri per i tuoi dispositivi su tutte le porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet più due porte uplink in fibra 10G SFP+ (1G/10GBASE- X fibre SFP+), senza congestione e in modalità full duplex.

ottieni tutta la connettività che desideri per i tuoi dispositivi su tutte le porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet più due porte uplink in fibra 10G SFP+ (1G/10GBASE- X fibre SFP+), senza congestione e in modalità full duplex. Funzionalità di rete L2/L2+ configurabili (VLAN, Rapid Spanning Tree, IGMP Snooping/Querier/Fast Leave e altro ancora) – La gestione Web intuitiva semplifica la configurazione iniziale per un rapido onboarding al livello di accesso della rete.

– La gestione Web intuitiva semplifica la configurazione iniziale per un rapido onboarding al livello di accesso della rete. Prevenzione automatica del “denial-of-service” (DoS): rileva, difende, mitiga e protegge da possibili attacchi DoS mirati alla vostra azienda

rileva, difende, mitiga e protegge da possibili attacchi DoS mirati alla vostra azienda Monitoraggio remoto SNMP v1, v2c, v3 e RMON: può sfruttare appieno uno strumento di gestione SNMP centrale.

può sfruttare appieno uno strumento di gestione SNMP centrale. Predisposizione per la gestione NETGEAR Insight Cloud: gestione e monitoraggio remoto/cloud abilitati. Basta attivare l’opzione Insight Management tramite la GUI: è incluso l’abbonamento Insight di 1 anno.

gestione e monitoraggio remoto/cloud abilitati. Basta attivare l’opzione Insight Management tramite la GUI: è incluso l’abbonamento Insight di 1 anno. Smart Command-Line Interface (CLI) : interfaccia di gestione della visualizzazione testo che consente agli utenti di gestire tutti i dispositivi di rete da un unico pannello di controllo.

: interfaccia di gestione della visualizzazione testo che consente agli utenti di gestire tutti i dispositivi di rete da un unico pannello di controllo. Mirroring delle porte per il monitoraggio della rete : consente di trasportare i pacchetti di rete catturati su una o più porte attraverso lo switch verso una destinazione su un’altra porta con uno sniffer.

: consente di trasportare i pacchetti di rete catturati su una o più porte attraverso lo switch verso una destinazione su un’altra porta con uno sniffer. Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per il massimo risparmio energetico : le più recenti funzionalità di risparmio energetico, inclusa la modalità automatica di risparmio energetico per porta quando il collegamento della porta è down o inattivo.

: le più recenti funzionalità di risparmio energetico, inclusa la modalità automatica di risparmio energetico per porta quando il collegamento della porta è down o inattivo. Funzionamento silenzioso con montaggio su rack, a parete o su scrivania: il controllo della velocità della ventola basato sulla temperatura riduce al minimo il rumore acustico del sistema con un massimo di 28,63 dBA a 25°C (77°F) ambiente.

Lo Smart Switch serie S3600 di NETGEAR è ora disponibile tramite i canali distributivi ufficiali.

Con l’acquisto è incluso un abbonamento di 1 anno a NETGEAR Insight Cloud Management