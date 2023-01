ZTE: nuovo router wireless R16 5G MC888 PRO

ZTE Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha ufficialmente rilasciato il suo CPE 5G di punta MC888 PRO per uso commerciale.

Il prodotto, dotato di chip Qualcomm Snapdragon SDX62 e accesso multi-banda 5G/4G ad alta velocità, è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di copertura di rete in più scenari e di fornire soluzioni di rete wireless di alta qualità per tutti i tipi di clienti.

L’MC888 PRO di ZTE si basa sulle più recenti specifiche 3GPP Release 16 del mondo. Il dispositivo ha superato la certificazione di qualità CE dei Paesi dell’UE, supporta il protocollo Wi-Fi 6 ad alta velocità con una velocità di download fino a 5400 Mbps. Il segnale dell’antenna può raggiungere i 10 dBi, garantendo una copertura più ampia e una ricezione più sensibile.

Inoltre, l’MC888 Pro di ZTE è dotato di una modalità ecologica e di una funzione intelligente di controllo remoto full-scenario, che consente di ottimizzare la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni. Grazie all’elevata affidabilità, alla bassa latenza e all’ampia copertura, può fornire una soluzione di rete completa e sostituire le reti fisse, può aiutare le aziende con la produzione intelligente, lao smart networking, l’IOT e altre soluzioni, e può accelerare la promozione della capacità di comunicazione 5G di grandi luoghi. Infine, può migliorare la promozione dell’uso commerciale del 5G in ambito verticale.

Nel 2022, ZTE si è impegnata a sviluppare attivamente il business del 5G e ha lanciato in successione vari prodotti della serie MC888 per coprire le esigenze di diversi settori e soddisfare le necessità differenziate degli utenti. A novembre 2022, la quota di mercato dei CPE 5G di ZTE era al primo posto nel mondo.

In futuro, ZTE, in collaborazione con i partner globali, continuerà ad arricchire il proprio portafoglio prodotti e ad espandere le risorse ecologiche, con il grande impegno di creare un successo commerciale 5G per una prospera economia digitale.