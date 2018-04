Lenovo chiama a raccolta i Partner: appuntamento a Milano e Roma

Due incontri dedicati al canale di vendita professionale di PCG e DCG per condividere obiettivi e programmi che “fanno la differenza” sul mercato italiano

Let’s make the difference together: i Business Partner di Lenovo sono chiamati a raccolta al kick-off di canale che si terrà il 10 aprile a Milano (a partire dalle ore 9.00 presso l’NH Congress Centre) e il 18 aprile a Roma (a partire dalle ore 09.00, presso l’Hotel Roma Aurelia Antica) per condividere tutte le opportunità di crescita e una serie di privilegi esclusivi per fare la differenza sul mercato. Agli incontri di Milano e Roma partecipano, tra gli altri manager di PCSD (Personal Computing & Smart Device) e DCG (Data Center Group), anche Emanuele Baldi, General Manager di Lenovo Italia, e Alessandro de Bartolo, General Manager di Lenovo Data Center Group in Italia.

“L’impegno di Lenovo – che opera sui mercati di tutto il mondo solo in via ‘indiretta’, con oltre il 94% del fatturato che passa attraverso il canale – è quello di creare opportunità per i suoi partner in vista di un successo comune – spiega Emanuele Baldi, AD e General Manager di Lenovo in Italia -. Il nostro programma di canale, oggi ancora più personalizzato a livello locale, consente ai Partner italiani di alimentare la crescita del proprio business e soddisfare le esigenze specifiche nei mercati di riferimento, attraverso numerose iniziative progettate per portare loro un valore aggiunto, in termini di formazione e supporto”.

I programmi dedicati forniscono ai Partner un supporto specializzato e la certificazione, se necessario, in ciascuna area, insieme all’attribuzione di compensi personalizzati a seconda delle specifiche e del livello. Lenovo Partner Engage Program offre inoltre incentivi quali rebate, fondi per lo sviluppo del business e facile accesso a risorse personalizzate attraverso un unico portale dedicato che fornisce anche l'accesso a funzionalità aggiuntive su vendita, prodotti, marketing e formazione, oltre a una live chat per i partner.

Tra le opportunità di partnership aggiuntiva, create appositamente per il mercato italiano, vi è la possibilità di ricevere supporto finanziario a vari livelli, la collaborazione per la realizzazione di eventi di demand generation mirati agli utenti finali, e programmi di supporto alla vendita tra cui training motivazionali, webinar e corsi per la comunicazione a diversi livelli (ad es. telefonica, digitale ecc).

L’inizio dei lavori, a Milano e Roma, è previsto con l’intervento di Emanuele Baldi, che presenterà la strategia del gruppo Lenovo, a cui seguirà quello di Alessandro de Bartolo, che parlerà di strategia e del canale di Lenovo Data Center Group; successivamente saranno presentati ii programmi specifici dei due business group, PCSD e Data Center. Tra i relatori della giornata saranno presenti anche Cristiano Accolla, SMB & Channel Country Leader per PCG, Federico Carozzi, Head of Product Management PCG, Roberta Marchini, Technical Sales Manager di DCG.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 in poi, sarà possibile partecipare a sessioni in parallelo sulle soluzioni Lenovo Education, sui nuovi strumenti di collaborazione e conference a distanza con ThinkSmart Hub 500, sulle soluzioni Software-Defined di Lenovo Data Center Group e sulle soluzioni professionali per la grafica e la progettazione in BIM basate sulle workstation Lenovo.

A disposizione dei Partner, nell’area espositiva, vi saranno 8 aree demo per scoprire le innovazioni di prodotto e le soluzioni verticali tra cui, ad esempio, l’utilizzo delle soluzioni di AR/VR in ambito business con le workstation Lenovo, un’area demo dedicata al settore Education, una riservata al ThinkSmart Hub 500 ecc e infine un’area demo con gli ultimi modelli degli smartphone Motorola (compresi gli accessori Moto Mods per la famiglia Moto z) di Lenovo Mobile Business Group.