L’IoT di Ricoh entra nel Vodafone Experience Centre

All’interno dello spazio interattivo di Vodafone gli smart locker di Ricoh ampliano la gamma delle possibilità che l’Internet of Things offre alle aziende

Situato all’interno del Vodafone Village di via Lorenteggio, a Milano, il Vodafone Experience Centre è uno spazio interattivo nato per mostrare alle aziende tutte le possibilità delle tecnologie, dando loro la possibilità di toccarne con mano i vantaggi per il proprio business. Il filo conduttore del centro è la Digital Transformation, declinata secondo i più recenti trend tecnologici di Internet of Things (IoT), Cloud, Mobility e Business Analytics.

Le tecnologie e le applicazioni che i visitatori hanno la possibilità di conoscere sono davvero numerose e lo spazio si racconta da sé. Tra i sistemi offerti in ambito IoT, vi sono gli smart locker di Ricoh, “Si tratta – spiega Carolina Brocchetti, Sales & Business Development Manager di Ricoh Italia – di armadi hi-tech che, grazie alla piattaforma IoT di Managed Connectivity e ai gateway MachineLink di Vodafone, sono utilizzati come punti self-service di pick up and delivery oppure di store per prodotti resi disponibili mediante piattaforme di e-commerce. I sensori integrati raccolgono dati che vengono poi analizzati mediante piattaforme cloud di business intelligence per migliorare la user-experience e inviare agli utenti comunicazioni personalizzate”.

“La soluzione di Ricoh – commenta Stefania Gilli, Country Manager Internet of Things di Vodafone – si integra perfettamente all’interno della nostra offerta IoT. Vodafone ha capito da tempo le opportunità di queste tecnologie per le aziende. L’IoT non è più il futuro, bensì il presente, con soluzioni concrete e vantaggi tangibili per tutte le tipologie di impresa, dalle Pmi alle grandi aziende, alla pubblica amministrazione”.

Domotica e sicurezza, ottimizzazione del punto vendita, sostenibilità e smart cities, Industry 4.0, soluzioni smart agricolture e di risparmio energetico sono solo alcune delle possibilità sotto i riflettori nel Vodafone Experience Centre. “Nel centro – conclude Stefania Gilli – costruiamo percorsi ad hoc sulla base delle specifiche esigenze. In quest’ottica, gli smart locker di Ricoh ci permettono di sviluppare insieme alle aziende servizi e soluzioni end-to-end su misura per generare nuove idee e accompagnarle in tutte le fasi del loro percorso di digitalizzazione”.