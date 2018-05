Italian WISP Day: appuntamento gratuito a Roma il 23 maggio

By

Aikom Technology organizza con Cambium Networks il primo evento dedicato al mondo dei Wireless Internet Service Provider

E' partito il conto alla rovescia per l’Italian WISP Day 2018, prima manifestazione nazionale organizzata dal distributore a valore aggiunto Aikom Technology con il supporto di Cambium Networks, interamente dedicata al mondo dei Wireless Internet Service Provider (WISP). L’appuntamento è per mercoledì 23 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 a Roma (Hotel ibis Styles in viale Egeo, 133) e sono previsti tra gli altri gli interventi di specialisti di General Data Protection Regulation e rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

I temi al centro della discussione

L’Italian WISP Day 2018 parte dall’assunto che il quadriennio che si è appena aperto sarà un periodo di svolta per i Wireless Internet Service Provider sul territorio italiano, che saranno chiamati ad affrontare nuove sfide volte al rafforzamento del legame con i propri clienti. Tanti i temi sul piatto della giornata: dalle nuove normative in fatto di privacy ai sempre più esigenti standard richiesti da famiglie e aziende.

Protagonista ovviamente il mondo dei WISP a partire dalla nuova normativa europea GDPR e dagli step necessari per ottenere frequenze licenziate, fino ad arrivare alla sinergia con i fornitori di rete cablata e alle possibilità di realizzare progetti di ricerca legati allo sviluppo delle opportunità di business. La giornata di approfondimento, completamente gratuita, vedrà in campo argomenti ed esperti di settore altamente specializzati nel mondo dei WISP.

L’Italian WISP Day, oltre che un’occasione per fornire approfondimenti ma anche scambiarsi consigli e visioni sulle prospettive per il business, sarà anche un importante momento di networking dove sarà possibile un intenso confronto e scambio reciproco per dare spinta propulsiva all’evoluzione del mercato italiano degli operatori alternativi di connettività wireless.

L’Italian WISP Day è il primo evento italiano completamente dedicato al mondo dei WISP e offre innanzitutto l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze in tema di privacy e normative ministeriali. I partecipanti potranno acquisire nuovi spunti commerciali, incontreranno e discuteranno direttamente con produttori e fornitori delle rete e avranno accesso al portale WISP di Aikom, oltre che ricevere segnalazioni di leads.

Come iscriversi

Per iscriversi gratuitamente clicca qui mentre per consultare l’agenda della giornata visita la pagina ufficiale dedicata all’evento.