Veeam potenzia i programmi per i partner

Veeam Software ha potenziato la sua strategia ProPartner Network con il lancio del Veeam Competency Program per i Veeam Value-Added Reseller (VVAR) e i Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Il nuovo programma fornisce competenze e risorse dedicate, per supportare i clienti e i partner che utilizzano la Veeam Data Platform, una piattaforma che offre funzionalità avanzate di sicurezza dei dati, ripristino e cloud ibrido con Veeam Backup & Replication (VBR) v12 come base. I partecipanti al programma riceveranno le specializzazioni Veeam da utilizzare per le loro offerte tecniche e di go-to-market e contribuiranno a differenziare il loro portafoglio sul mercato.

“Il nostro successo si basa sulla stretta collaborazione con i nostri partner per fornire ai clienti la migliore protezione e il miglior recupero dei loro dati”, ha dichiarato Larissa Crandall, Vice President of Global Channel and Alliances di Veeam. “Noi portiamo un’innovazione insuperabile e la combiniamo con l’esperienza dei nostri partner per offrire ai clienti una soluzione perfettamente adatta alle loro esigenze. In quanto organizzazione al 100% orientata al canale, Veeam si impegna a garantire ai propri partner l’accesso alle risorse e alla formazione più preziose per offrire ai clienti risultati di prim’ordine. Ecco perché questi nuovi miglioramenti del programma sono stati progettati in collaborazione con i nostri partner per espandere le loro competenze ed in modo da consentire loro di sfruttare il potenziale del mercato totale indirizzabile”.

L’iniziativa Veeam Competency Program mira a creare una “ProPartner Competency” attraverso una rete di partner di alto valore in tutto il mondo. Il programma è concepito in modo semplice ma strutturato: i VVAR e i VCSP partner idonei che hanno sviluppato soluzioni di prim’ordine possono richiedere che la loro offerta specifica per un caso d’uso venga verificata da Veeam. Ogni competenza tecnica e di go-to-market raggiunta sarà premiata con un badge Veeam certificato. Questo nuovo livello di competenza in materia di protezione dei dati sarà evidenziato da un posizionamento privilegiato nella Veeam ProPartner Directory su Veeam.com, un elenco di partner che facilita, per i clienti, il processo di ricerca di un business partner IT specializzato.

Le categorie di specializzazioni per i VVAR includono:

Ransomware e Disaster Recovery : Consentono ai partner di aiutare le organizzazioni ad implementare strategie trasparenti e attuabili di Backup as a Service e Disaster Recovery as a Service per il rilevamento di attività sospette, la protezione dei dati con opzioni di backup immutabili e il rapido ripristino dei dati di backup.

: Consentono ai partner di aiutare le organizzazioni ad implementare strategie trasparenti e attuabili di Backup as a Service e Disaster Recovery as a Service per il rilevamento di attività sospette, la protezione dei dati con opzioni di backup immutabili e il rapido ripristino dei dati di backup. Public Cloud Protection : supporta una migliore comprensione del mercato delle soluzioni di backup cloud-native e delle sfide dei clienti. Un VVAR qualificato è in grado di presentare le funzionalità di backup as a service per il cloud pubblico supportate da tutte le soluzioni di backup cloud-native di Veeam e di implementare la soluzione piu’ adeguata per il cliente.

: supporta una migliore comprensione del mercato delle soluzioni di backup cloud-native e delle sfide dei clienti. Un VVAR qualificato è in grado di presentare le funzionalità di backup as a service per il cloud pubblico supportate da tutte le soluzioni di backup cloud-native di Veeam e di implementare la soluzione piu’ adeguata per il cliente. Microsoft 365 Protection : per comprendere che la responsabilità di Microsoft termina con l’uptime delle applicazioni, lasciando al cliente la responsabilità di evitare la perdita dei propri dati. Il VVAR qualificato supporta il cliente nella protezione contro il rischio di perdere l’accesso e il controllo dei processi più critici con Veeam Backup for Microsoft 365.

: per comprendere che la responsabilità di Microsoft termina con l’uptime delle applicazioni, lasciando al cliente la responsabilità di evitare la perdita dei propri dati. Il VVAR qualificato supporta il cliente nella protezione contro il rischio di perdere l’accesso e il controllo dei processi più critici con Veeam Backup for Microsoft 365. Container Protection: Garantisce che un VVAR sia in grado di implementare la protezione e la mobilità dei carichi di lavoro containerizzati dei clienti e di contribuire alla loro strategia cloud-native grazie allo sviluppo delle conoscenze supportate da Kasten by Veeam.

Le competenze VCSP Customer Ready rappresentano un riconoscimento per quei partner che forniscono ai clienti soluzioni “as a service” basate su tecnologia Veeam. Le competenze VCSP Reseller Ready mettono in contatto i service provider con i partner VVAR che desiderano rivendere i servizi cloud. Le categorie di competenze VCSP esistenti includono:

Backup off-site

Disaster Recovery come servizio

Backup come servizio (BaaS) per Microsoft 365

Backup per fornitori di servizi gestiti (MSP) (solo per rivenditori)

Oggi Veeam annuncia due nuove competenze per i partner VCSP, disponibili sia per i partner Customer Ready che per quelli Reseller Ready: